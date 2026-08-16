Xác minh, xử lý vụ thả diều có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hàng không

Tối 15/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, xử lý vụ thả diều có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hàng không xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh chiếc diều được cho là gây ảnh hưởng rất lớn đến an toàn hàng không xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18 giờ ngày 13/8/2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh, đe dọa an ninh, an toàn bay nên đã triển khai phương án ứng phó theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an thành phố đã tổ chức truy xét; xác định vật thể bay trên là con diều có kích thước lớn, gắn đèn nhấp nháy và sáo được thả với độ cao hơn 300m.

Đồng thời, cơ quan Công an đã triệu tập 3 đối tượng có liên quan về làm việc gồm Thân Văn Tấn (sinh năm 1984), Tạ Văn Chinh (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng Phát (sinh năm 2000) để làm rõ hành vi thả diều ở độ cao lớn trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và an toàn hoạt động bay.

Hiện Công an thành phố đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Ba đối tượng thả diều gây ảnh hưởng rất lớn đến an toàn hàng không xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký sử dụng, điều khiển thiết bị bay không người lái; tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái, thả diều gần khu vực sân bay, đường cất, hạ cánh và vùng phụ cận; tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp an toàn hoạt động bay, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Các hành vi trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đặc biệt có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Công an thành phố cũng đề nghị người dân khi phát hiện trường hợp thả diều, thiết bị bay hoặc vật thể bất thường tại khu vực sân bay và vùng phụ cận cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để ngăn chặn, xử lý từ sớm, không để phát sinh hậu quả đáng tiếc.