Xe trộn bê-tông đang lưu thông bất ngờ nổ bình hơi thổi bung cabin, tài xế trọng thương

Chiếc xe bồn trộn bê tông đang lưu thông trên đường thì bình hơi bất ngờ phát nổ khiến tài xế bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 15/8, trên đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, xe bồn trộn bê tông BS 51E-202.xx do ông N.T.H (ngụ phường Phan Thiết, Lâm Đồng) điều khiển, khi lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng thì bình hơi của xe bất ngờ phát nổ. Sức ép từ vụ nổ làm cabin hư hỏng, nhiều chi tiết bung vỡ văng vào lưng tài xế khiến ông H. bị nhiều vết thương. Người dân sống gần đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Sự cố làm gián đoạn giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, bảo đảm an toàn khu vực.