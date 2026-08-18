Xe máy 'đối đầu' xe tải khiến một thanh niên tử vong

Người thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ tông trực diện vào đầu xe tải khiến người này tử vong tại chỗ. ​Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 17/8 tại Km1738+100 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Lập Phước, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, anh T.M.T (SN 2006, ngụ xã Tân Lập) điều khiển xe máy BS: 86B4 - 604.67 theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã bất ngờ tông vào đầu xe tải BS: 86C - 146.86 theo chiều ngược lại (Nam – Bắc). Cú tông mạnh khiến phần đầu xe máy gãy nát, anh T. tử vong tại chỗ. Xe tải hư phần ca-bin dừng lại ở phần đường bên phải đang lưu thông.

Nhận được tin, Công an xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.