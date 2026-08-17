Tài xế xe dịch vụ nghi đột quỵ khi đang lái, ô tô lao xuống ruộng

Đang lái ô tô đi đón khách, tài xế 57 tuổi ở Nghệ An bất ngờ bất tỉnh, xe lao xuống ruộng và nạn nhân tử vong.

Sáng 17/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn, tài xế ô tô nghi bị đột quỵ khi đang lái xe khiến xe lao xuống ruộng. Nạn nhân là ông N.M.Ph. (57 tuổi, trú xã Tân Phú, Nghệ An), làm nghề lái xe dịch vụ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh T.K)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 cùng ngày, ông Ph. lái ô tô từ xã Tân Phú qua xã Nghĩa Đồng để đón khách. Khi di chuyển được khoảng 1km, tài xế có dấu hiệu bất tỉnh, chiếc xe mất kiểm soát rồi lao xuống ruộng ven đường.

Hành khách đi trên xe sau đó thông báo sự việc cho Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng và cùng người dân đưa ông Ph. đến trạm cấp cứu.

Các y bác sĩ kiểm tra và xác định nạn nhân không còn mạch, không đo được huyết áp, tim ngừng đập, đồng tử giãn. Ông Ph. được xác định đã tử vong trước khi được đưa tới cơ sở y tế.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô bị hư hỏng, một số cột mốc giao thông ven đường bị phương tiện húc đổ.

Hiện lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.