Sẵn sàng những “hành trình xanh” tới trường

Từ năm học 2026-2027, nhiều học sinh tại Quảng Ninh sẽ bắt đầu đến trường bằng xe buýt điện. Mô hình này giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng đưa đón, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc giao thông cổng trường. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, các đơn vị vận tải đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho những “hành trình xanh” tới trường.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long) tham gia đoàn khảo sát các tuyến xe buýt điện, tháng 7/2026.

Tại Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long), công tác chuẩn bị cho việc đưa đón học sinh bằng xe buýt điện đang được nhà trường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai. Năm học 2026-2027, trường có 2.025 học sinh. Theo khảo sát của nhà trường vào ngày 8/8, có trên 300 học sinh đăng ký sử dụng xe buýt điện. Số lượng đăng ký sẽ tiếp tục thay đổi theo nhu cầu của cha mẹ học sinh. Tổng số có 4 tuyến xe buýt điện liên quan đến việc đưa đón học sinh của trường, gồm S1, S4, S5 và S6.

Một trong những điểm được phụ huynh quan tâm là phương án quản lý, bàn giao học sinh trong suốt hành trình. Chia sẻ về điều này, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trọng Điểm, cho biết: Cha mẹ học sinh đăng nhập hệ thống theo đường link đăng ký để cung cấp thông tin cần thiết. Đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý tập trung, cập nhật thông tin học sinh, thông tin cha mẹ học sinh, thời gian đón học sinh đến trường, cũng như điểm đón và điểm trả khi học sinh tan học.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, mỗi học sinh được cấp thẻ để thực hiện việc nhận diện khi lên, xuống xe. Hệ thống tự động ghi nhận thông tin và gửi thông báo tới cha mẹ học sinh khi con đã lên xe, qua đó giúp phụ huynh chủ động theo dõi quá trình di chuyển của con và tăng tính an toàn trong khâu bàn giao.

Nhà trường đã và đang tích cực tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách và dịch vụ xe buýt điện tới toàn thể cha mẹ học sinh. Các nội dung được truyền tải qua tin nhắn trên nhóm lớp, giúp phụ huynh nắm rõ phương thức đăng ký, lộ trình, điểm đón, thời gian đưa đón và những quy định cần thiết khi học sinh sử dụng dịch vụ.

Theo ghi nhận, việc triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh đến trường đang được nhiều phụ huynh, học sinh Quảng Ninh mong đợi.

Hình ảnh phương tiện dự kiến sử dụng để khai thác dịch vụ xe đưa đón học sinh trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Hiền, Khu tái định cư làng chài phường Hà Tu, vui mừng nói: Nhà tôi cách Trường TH&THCS Hà Tu khoảng 4km nên mỗi ngày gia đình đều phải sắp xếp thời gian đưa đón con, khá bất tiện. Khi có xe buýt điện, gia đình sẽ giảm được thời gian đưa đón, con được đi học an toàn, thuận tiện hơn.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho mô hình xe buýt điện đang được các đơn vị khẩn trương triển khai. Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật và tổng hợp nhu cầu sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng, rà soát, điều chỉnh tuyến, lịch trình, vị trí điểm đón, trả và quy mô phương tiện phù hợp. Sở GD&ĐT cũng tích cực thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chấp hành nội quy, quy định và kỹ năng an toàn khi sử dụng xe buýt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục, kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu) tham gia đoàn khảo sát các tuyến xe buýt điện, tháng 7/2026.

Quan điểm nhất quán của Quảng Ninh đặt ra khi tổ chức mô hình đưa đón học sinh bằng xe buýt điện chính là phải đảm bảo tính an toàn, văn minh, hiện đại, thuận tiện.

Cụ thể, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành; áp dụng các giải pháp công nghệ kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị vận hành nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện, minh bạch. Đặc biệt, đánh giá đầy đủ nhu cầu, mức độ an toàn, chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành, chi phí ngân sách và khả năng huy động nguồn lực để hoàn thiện mô hình, làm cơ sở kịp thời điều chỉnh và xem xét nhân rộng khi đủ điều kiện.

Quảng Ninh dự kiến tổ chức mạng lưới gồm 6 tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh, kết nối giữa khu dân cư, các điểm đón, trả học sinh với trường hoặc cụm trường. Giai đoạn đầu dự kiến bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ để tổ chức đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ và đơn vị vận hành phải đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Những chuyến xe buýt điện sẽ góp phần đưa học sinh đến trường an toàn, thuận tiện và giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông tại cổng trường. Qua đó, hình thành thói quen giao thông xanh, văn minh ngay từ môi trường học đường.