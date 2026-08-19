Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm trật tự ATGT

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn ngừa từ sớm những hành vi có thể dẫn đến tai nạn và mất an ninh, trật tự trong thanh, thiếu niên.

Thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT bị lực lượng chức năng xử lý trên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Tối cuối tuần giữa tháng 8, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vẫn khá đông phương tiện qua lại. Khi màn đêm buông xuống, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Ninh) phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các tổ công tác, tỏa về nhiều hướng để kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây là một trong những tuyến đường được lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, nhất là vào buổi tối và thời điểm học sinh nghỉ hè, mặt đường rộng, nhiều đoạn vắng phương tiện là điều kiện để một số thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 35 trường hợp vi phạm, phạt tiền 211 triệu đồng, tạm giữ 24 xe mô tô. Trong số này có 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 12 trường hợp là thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường.

Trung tá Lê Văn Tuyền, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Ninh) cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai lực lượng vào tất cả các ngày trong tuần để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường bao biển. Cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục theo hướng linh hoạt, sát với thực tế.

Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Ninh) làm việc với trường hợp điều khiển xe mô tô phân khối lớn không gắn biển số xe, buông hai tay tại địa bàn phường Hồng Gai.

Không chỉ trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tại một số địa bàn khác, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy vi phạm trật tự ATGT cũng diễn ra. Những lỗi tưởng như quen thuộc như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng… lại có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trước thực tế đó, lực lượng công an trong tỉnh đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề, tập trung lực lượng tuần tra trên những tuyến, địa bàn trọng điểm. Các tổ công tác được bố trí linh hoạt, kết hợp tuần tra công khai với các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, tăng cường kiểm tra đột xuất tại những khu vực thường xảy ra vi phạm.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng công an chú trọng phối hợp với công an cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân. Tại từng thôn, khu phố, mỗi gia đình được khuyến khích cùng tham gia nhắc nhở, giáo dục con em, đồng thời phản ánh, lên án hành vi tụ tập, cổ vũ, kích động đua xe, lạng lách, đánh võng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 45.600 trường hợp vi phạm. Qua công tác đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 6 nhóm với 48 thanh, thiếu niên có hành vi phóng nhanh, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, bàn giao Công an cấp xã và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố 9 vụ án ma túy; phát hiện 27 vụ, 27 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 5.200 bình khí cười N₂O.

Giữ an toàn cho thanh, thiếu niên trên mỗi tuyến đường không thể chỉ trông chờ vào những ca tuần tra hay những biên bản xử phạt. Sự đồng hành của gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho các em, khi cha mẹ quan tâm hơn đến việc con sử dụng phương tiện gì, đi đâu, với ai, khi cộng đồng không thờ ơ trước những hành vi nguy hiểm, những vi phạm sẽ có cơ hội được ngăn chặn từ sớm.