Người đàn ông đi bộ chui vào gầm xe container lúc dừng đèn đỏ, bị cán tử vong sau đó

Sáng 14-8, trên Quốc lộ 13 đoạn qua phường Phú Lợi (TPHCM) xảy ra vụ việc làm một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo container mang BS: 50H-459.60 chạy trên quốc lộ 13, theo hướng Bình Dương đi Bình Phước (cũ).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ với đường Ngô Gia Tự (phường Phú Lợi), tài xế dừng chờ đèn đỏ. Lúc này, một người đàn ông đi bộ từ phía sau đến và chui vào gầm xe. Khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh, tài xế cho xe di chuyển và cán trúng nạn nhân khiến người này tử vong.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Nạn nhân tên Lục Thái Anh H. (37 tuổi, quê Đồng Tháp). Vụ việc khiến giao thông trên Quốc lộ 13 gặp khó khăn.