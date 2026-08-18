Hai người nguy kịch sau va chạm giữa xe bán tải và xe máy

Khoảng 9h ngày 18/8, tại một ngã tư thuộc địa bàn xóm 1, phường Vinh Lộc (xã Nghi Phong, Nghi Lộc cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải và xe máy, khiến 2 người đi trên xe máy bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy chở 2 người lưu thông qua ngã tư. Khi xe máy rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe ô tô bán tải đang đi thẳng.

Theo hình ảnh từ camera nhà dân bên đường, cú va chạm khiến 2 người đi trên xe máy bị văng mạnh, đập trực tiếp vào kính chắn gió phía trước của ô tô trước khi ngã xuống đường bất tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân địa phương, tại vị trí ngã tư này trước đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Tại khu vực này tầm nhìn hạn chế, hiện chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, chưa có biển cảnh báo, gờ giảm tốc...