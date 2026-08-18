Một buổi sáng xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông

Sáng 17/8, tại Hải Phòng xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, trước cửa số nhà 23, khu đô thị Cựu Viên, phường Kiến An làm 2 người chết trên đường đi cấp cứu.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hải Phòng), trong sáng 17/8 trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Khoảng 3 giờ 50 trên đường Lê Duẩn, trước cửa số nhà 23, khu đô thị Cựu Viên, phường Kiến An, xe ô tô đầu kéo do anh N.Đ.N, (sinh năm 1977, trú tại phường Phù Liễn) lái, hướng ngã sáu Quán Trữ về cầu Kiến An. Khi xe sang đường tại điểm mở đã va chạm với xe mô tô do anh T.C.T, (sinh năm 2009) lái, chở theo một người ngồi sau, đi hướng từ cầu Kiến An về ngã sáu Quán Trữ. Vụ va chạm làm 2 người đi xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 5 giờ, tại đường liên xã Hà Bắc, thuộc thôn Đồng Hải xảy ra tai nạn giữa xe mô tô do chị V.T.G, (sinh năm 1975, trú tại xã Hà Bắc) điều khiển hướng thôn Đồng Hải đi thôn Cam Lộ đã va chạm với xe đạp do ông N.Q.M. (sinh năm 1962, trú tại xã Hà Bắc) điều khiển theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái. Vụ tai nạn làm ông M. bị thương.

Khoảng 5 giờ 31, tại đường 402, thuộc thôn Tiền Anh, xã Kiến Hưng xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con (chưa xác định được người điều khiển và biển kiểm soát) đi từ hướng thôn Đương Thắng về hướng thôn Tiền Anh, va chạm với bà V.T.N, (sinh năm 1965, trú tại xã Kiến Hưng) đang đi bộ ở lề đường bên phải. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô rời khỏi hiện trường. Bà N. được đưa đi cấp cứu, đến 7 giờ 16 cùng ngày tử vong.

Các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.