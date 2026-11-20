Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Sáng 20/11, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Quảng Ninh, chủ trì hội nghị làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn, nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính trong khuôn khổ năm APEC 2027.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Quảng Ninh, báo cáo các nội dung đã triển khai.

Đến nay, thành phố đã triển khai tuyển chọn 45 liên lạc viên và 100 tình nguyện viên phục vụ các hội nghị, bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí đề ra. Cùng với đó, thành phố cử cán bộ, công chức tham gia các chương trình tập huấn, học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức hội nghị quốc tế để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa trong năm APEC Việt Nam 2027 trên địa bàn cũng đã được xây dựng.

Về phía Bộ Tài chính, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát, thống nhất các địa điểm tổ chức hội nghị, địa điểm ăn nghỉ của các đoàn đại biểu. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, rà soát những phần việc cần tiếp tục triển khai, trong đó có phương án bố trí địa điểm tổ chức hội nghị, nơi ăn nghỉ của các đoàn đại biểu, phương tiện đưa đón, xây dựng chương trình tham quan, biểu diễn văn nghệ và lựa chọn các điểm đến phù hợp cho đại biểu. Các địa điểm tham quan, giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế, trong đó có các khu công nghiệp trên địa bàn, cũng được đặt ra để nghiên cứu.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức trung tâm báo chí, bố trí địa điểm tác nghiệp cho phóng viên; phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm diễn ra hoạt động trong suốt thời gian hội nghị được xác định là những nội dung cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên cần được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ lễ tân, kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ đại biểu quốc tế.

Các đại biểu khảo sát địa điểm tổ chức hoạt động trong khuôn khổ các hội nghị diễn ra tại Quảng Ninh.

Các Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính trong khuôn khổ năm APEC 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10/2027. Trên cơ sở ý kiến của Đoàn công tác Bộ Tài chính, UBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu và xây dựng phương án triển khai chi tiết đối với từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, chu đáo, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Trong sáng nay, các đại biểu cũng đã tiến hành khảo sát một số địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ các hội nghị.