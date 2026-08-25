Sắm đồng hồ Garmin chính hãng tại CellphoneS tiết kiệm đến 8 triệu trọn gói bảo hành xịn

Sở hữu đồng hồ Garmin chính hãng giúp bạn dễ dàng quản lý các chỉ số thể chất và nâng cao hiệu quả rèn luyện thể thao. CellphoneS không chỉ cung cấp đa dạng mẫu mã mà còn hỗ trợ gói dịch vụ hậu mãi chu đáo và các khuyến mãi linh hoạt. Đây là cơ hội tốt để bạn trang bị chiếc Smartwatch Garmin chất lượng với chi phí tối ưu.

Loạt ưu đãi không nên bỏ lỡ khi mua đồng hồ Garmin tại CellphoneS

Lựa chọn mua sắm đồng hồ Garmin tại CellphoneS giúp bạn tiếp cận với các chương trình khuyến mãi và dịch vụ hỗ trợ tài chính linh hoạt. Những ưu đãi này được thiết kế để mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người mua khi sở hữu dòng Garmin Watch cao cấp.

Chương trình thu cũ đổi mới trợ giá ấn tượng

Khi bạn có nhu cầu nâng cấp đồng hồ Garmin, chương trình thu cũ đổi mới tại hệ thống sẽ hỗ trợ mức trợ giá lên đến 2 triệu đồng. Chương trình này khi kết hợp cùng các voucher giảm giá và ưu đãi thành viên Smember có thể giúp tiết kiệm đến 8 triệu đồng.

CellphoneS trợ giá lên đến 2 triệu đồng khi lên đời

Quy trình định giá thiết bị cũ diễn ra nhanh chóng và minh bạch, giúp bạn dễ dàng chuyển sang sử dụng dòng đồng hồ thông minh Garmin đời mới. Phương thức này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn là cách thức tiêu dùng thông minh dành cho những người yêu công nghệ.

Bảo hành chính hãng và tùy chọn VIP

Khi mua đồng hồ Garmin chính hãng tại CellphoneS, bạn có thể nhận các quyền lợi bảo hành hỗ trợ quá trình sử dụng lâu dài. Bên cạnh chính sách từ hãng, người mua còn có thể lựa chọn thêm gói Bảo hành VIP tùy theo nhu cầu.

Bảo hành chính hãng: Áp dụng chính sách 1+1 năm, nâng tổng thời gian bảo hành lên 24 tháng theo quy định.

Đổi sản phẩm khi có lỗi: Hỗ trợ 1 đổi 1 trong khoảng 15-30 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, tùy điều kiện áp dụng.

Bảo hành VIP: Người mua có thể lựa chọn thêm gói hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng theo điều kiện của CellphoneS.

Hỗ trợ dữ liệu: Kỹ thuật viên có thể hướng dẫn đồng bộ dữ liệu tập luyện qua Garmin Connect trước khi gửi thiết bị bảo hành.

Dịch vụ bảo hành chu đáo cho người mua

Trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt

Bạn có thể lựa chọn hình thức trả góp 0% lãi suất khi mua đồng hồ Garmin thông qua thẻ tín dụng của hơn 30 ngân hàng hoặc các công ty tài chính uy tín. Thời gian thanh toán được chia nhỏ từ 3 đến 12 tháng giúp người mua giảm bớt áp lực tài chính khi chọn các dòng sản phẩm cao cấp.

Thủ tục xét duyệt hồ sơ tại cửa hàng diễn ra đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi để bạn sở hữu ngay chiếc đồng hồ thông minh yêu thích mà không cần chờ đợi. Bên cạnh đó, các phương thức thanh toán qua ví điện tử hoặc chuyển khoản cũng thường xuyên có thêm mã giảm giá hấp dẫn đi kèm.

Các dòng đồng hồ Garmin được ưa chuộng tại CellphoneS

Dưới đây là những mẫu đồng hồ Garmin sở hữu thiết kế năng động cùng công nghệ theo dõi sức khỏe vượt trội đang có sẵn tại hệ thống. Bạn hãy tham khảo danh sách này để tìm ra người bạn đồng hành phù hợp cho hành trình tập luyện của mình:

Garmin Fenix 8 43mm: Thiết bị thám hiểm cao cấp cấu tạo từ viền Titanium, tích hợp micro đàm thoại và chuẩn kháng nước áp suất cao hỗ trợ lặn biển.

Garmin Forerunner 165: Đồng hồ chạy bộ tầm trung trang bị màn hình AMOLED rực rỡ, cảm biến đo oxy trong máu và định vị GPS đa hệ thống.

Garmin Forerunner 55: Phiên bản sở hữu phím bấm vật lý trực quan, màn hình MIP hiển thị rõ dưới nắng và thời lượng pin kéo dài nhiều ngày.

Garmin Forerunner 70: Mẫu thiết bị mỏng nhẹ cho người tập thể thao phong trào, hỗ trợ đo nhịp tim liên tục và có giáo án huấn luyện ảo miễn phí.

Garmin Forerunner 170: Dòng sản phẩm cải tiến với màn hình cảm ứng mượt mà, hỗ trợ kết nối bộ đo lực xe đạp và tính toán mức độ sẵn sàng tập luyện.

CellphoneS cung cấp Garmin Watch đa dạng

Sở hữu đồng hồ Garmin tại CellphoneS giúp bạn vừa tối ưu được ngân sách, vừa nhận được dịch vụ hậu mãi dài hạn. Đây là cơ hội tốt để nâng cấp thiết bị rèn luyện thể chất với mức chi phí tiết kiệm. Bạn hãy ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc truy cập website để chọn lựa phiên bản phù hợp cho hành trình rèn luyện sức khỏe.