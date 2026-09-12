iPhone 18 Pro series ra mắt chính thức, thiết kế và tính năng có gì mới?

Không chỉ nâng cấp về hiệu năng, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max còn được Apple cải tiến mạnh về camera, pin và trí tuệ nhân tạo. Hai mẫu máy mới sở hữu chip A20 Pro 2 nm, camera chính 48 MP Fusion với khẩu độ tùy chỉnh và Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn.

Thiết kế mới với Dynamic Island nhỏ hơn

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có bốn màu gồm Burgundy, Glacier, Silver và Black. Apple trang bị khung nhôm nguyên khối, mặt lưng Ceramic Shield và Ceramic Shield 2 ở mặt trước. Theo Apple, Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần so với iPhone 16 Pro.

Bộ đôi tiếp tục có Camera Control và Action Button. Apple cũng thiết kế lại Dynamic Island với kích thước nhỏ hơn, đồng thời hỗ trợ hiển thị tối đa ba Live Activities cùng lúc.

Camera 48 MP Fusion lần đầu hỗ trợ khẩu độ tùy chỉnh

Camera là một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Camera chính 48 MP Fusion mới lần đầu đưa khả năng điều chỉnh khẩu độ lên iPhone, sử dụng sáu lá khẩu được cắt bằng laser để thay đổi khẩu độ theo từng điều kiện chụp.

Hệ thống có thể tự điều chỉnh khẩu độ dựa trên ánh sáng và độ sâu trường ảnh. Chẳng hạn, camera có thể mở tới f/1.48 để thu nhiều ánh sáng hơn trong môi trường tối, sử dụng f/1.8 cho ảnh chân dung hoặc thu hẹp xuống f/4 để tăng vùng lấy nét khi chụp ảnh nhóm. Người dùng chuyên nghiệp cũng có thể chủ động chọn một trong bốn mức khẩu độ thông qua ứng dụng Camera.

Khả năng quay video cũng được nâng cấp với tùy chọn áp dụng hiệu ứng Cinematic sau khi quay đối với video tối đa 60 fps. Chế độ Time-lapse hiện hỗ trợ quay 4K Dolby Vision HDR, còn Audio Mix sử dụng thuật toán mới để cải thiện giọng nói và tách phần nhạc tốt hơn.

Apple Reference Image tăng khả năng xác thực hình ảnh

Bên cạnh chất lượng camera, Apple còn giới thiệu Apple Reference Image, một tính năng mới nhằm hỗ trợ xác minh tính xác thực của hình ảnh. Cảm biến camera chính có khả năng ký dữ liệu hình ảnh ngay từ thời điểm chụp, sau đó Private Cloud Compute tạo thành một ảnh tham chiếu không thể chỉnh sửa.

Người dùng có thể xem ảnh tham chiếu bên cạnh phiên bản thông thường trong ứng dụng Photos để kiểm tra những thay đổi đã được thực hiện. Metadata hình ảnh cùng khả năng hỗ trợ chuẩn SynthID trong tương lai cũng góp phần xác định nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Chip A20 Pro 2 nm nâng cấp mạnh hiệu suất AI và đồ họa

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Bộ xử lý sở hữu CPU 6 lõi, GPU 7 lõi cùng Dual 16-core Neural Engine với tổng cộng 32 lõi xử lý AI.

Theo Apple, băng thông bộ nhớ của A20 Pro cao hơn 50% so với A19 Pro, còn GPU mới nhanh hơn tới 40%. Neural Engine mới cung cấp năng lực xử lý AI gấp đôi thế hệ trước, phục vụ các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị, nhiếp ảnh điện toán, game và những tác vụ đồ họa nặng.

Hai máy còn được trang bị chip mạng N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Modem C2 thế hệ mới cải thiện chất lượng kết nối di động bằng AI, đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn 15% so với C1X.

Pin iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 45 giờ phát video

Thời lượng pin tiếp tục là điểm nhấn lớn của thế hệ Pro mới. Với các phiên bản chỉ sử dụng eSIM, Apple công bố iPhone 18 Pro đạt tối đa 36 giờ phát video, trong khi iPhone 18 Pro Max có thể đạt tới 45 giờ, mức cao nhất trong dòng iPhone mới.

Khả năng sạc cũng được cải thiện. iPhone 18 Pro có thể nạp khoảng 50% pin trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ sạc tương thích, hoặc đạt 50% sau khoảng 30 phút với sạc không dây. Trên iPhone 18 Pro Max, năm phút sạc có dây có thể cung cấp thời lượng tương đương khoảng bảy giờ phát video.

iOS 27 đưa Siri AI trở thành điểm nhấn mới

iPhone 18 Pro series được cài đặt iOS 27 và hỗ trợ thế hệ Apple Intelligence mới. Đáng chú ý nhất là Siri AI, phiên bản Siri mới có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và thực hiện tác vụ dựa trên thông tin trong tin nhắn, email, hình ảnh cùng các ứng dụng khác.

Siri mode trong Camera cũng cho phép người dùng đặt câu hỏi hoặc thực hiện hành động dựa trên vật thể trước ống kính. Apple Intelligence đồng thời bổ sung Spatial Reframing, Extend, Clean Up được nâng cấp và khả năng tạo hình ảnh chân thực hơn trong Image Playground.

Sở hữu iPhone 18 Pro series chính hãng tại FPT Shop

Với nhiều nâng cấp đáng chú ý, iPhone 18 Pro series hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người dùng khi mở bán. FPT Shop sẽ sớm cập nhật giá bán chính thức tại Việt Nam cùng các ưu đãi dành cho iPhone 18 series. Sản phẩm chính hãng đi kèm chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn Apple, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng.