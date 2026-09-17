Đánh giá chi tiết camera Hasselblad trên OPPO Find X9 Ultra chụp đẹp cỡ nào?

OPPO Find X9 Ultra là mẫu flagship nổi bật với bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa OPPO và Hasselblad, mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý. Thiết bị sở hữu camera mới, thấu kính cao cấp và màu sắc chuẩn Hasselblad. Cùng khám phá những điểm nổi bật về khả năng chụp ảnh trên mẫu điện thoại này.

Camera kép 200MP trên OPPO Find X9 Ultra và chất màu Hasselblad khác biệt

Cùng với đà phát triển của công nghệ di động, khả năng nhiếp ảnh trên smartphone ngày càng được chú trọng hơn. OPPO tiếp tục mang đến loạt thay đổi trong hệ thống camera, hướng đến trải nghiệm chụp ảnh tự nhiên hơn.

Hasselblad nâng tầm màu sắc

OPPO Find X9 Ultra ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ việc trang bị camera tái tạo màu chuyên dụng với 24 kênh quang phổ. Trang bị tân tiến này giúp thiết bị đo nhiệt độ màu theo thời gian thực và duy trì tông màu da luôn tự nhiên trong mọi môi trường ánh sáng phức tạp.

Cảm biến màu 24 kênh mang đến sắc độ tự nhiên.

Dải tương phản động 15 stops kết hợp đường cong màu Hasselblad tái hiện vùng sáng tối sâu và giàu chất điện ảnh. Cảm biến chính 200MP kích thước lớn 1/1.12 inch cùng OIS chuẩn điện ảnh hỗ trợ thu sáng vượt trội khi chụp cảnh đêm.

XPAN mang đến góc nhìn nhiếp ảnh mới lạ

OPPO Find X9 Ultra mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp với Hasselblad Master Mode thế hệ mới. Người dùng có thể tùy chỉnh các thông số như ISO, tốc độ màn trập, lấy nét, cân bằng trắng và lưu ảnh với định dạng RAW Max để phục vụ chỉnh sửa hậu kỳ.

Bên cạnh đó, Find X9 Ultra còn tích hợp 9 bộ lọc màu phim, giúp tạo nên các khung hình mang phong cách riêng với sắc thái nghệ thuật đa dạng. Chế độ Hasselblad XPAN tái hiện tỉ lệ rộng 65:24 kinh điển, mang lại góc nhìn điện ảnh và màu sắc hoài niệm.

Đánh giá khả năng zoom quang 10x trên OPPO Find X9 Ultra

Khả năng thu phóng khoảng cách xa và xử lý ảnh chân dung là hai nâng cấp sáng giá trên mẫu điện thoại này. Người chụp dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc, từ chủ thể ở cự ly gần đến những đối tượng ở xa trên các sân khấu ca nhạc lớn, với độ rõ nét ấn tượng.

Đột phá camera tele tiềm vọng 50MP zoom quang 10x và hệ thống 8 tiêu cự

OPPO Find X9 Ultra sử dụng cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính tiên phong, hỗ trợ zoom quang học 10x ở tiêu cự 230mm. Công nghệ triệt tiêu rung lắc trên cảm biến kết hợp với cơ chế căn chỉnh quang học chủ động giúp duy trì độ chi tiết khi zoom xa.

Zoom xa giữ trọn từng chi tiết hình ảnh với Find X9 Ultra.

Đồng thời, thuật toán hình ảnh LUMO thế hệ mới trên OPPO hỗ trợ người dùng chuyển đổi mượt mà qua hệ thống 8 tiêu cự sắc nét. Khung cảnh từ tiêu cự góc siêu rộng 14mm đến tele 460mm đều được tái hiện liền mạch và rõ ràng như máy ảnh chuyên dụng.

Chân dung chuẩn studio với camera tele 200MP và thuật toán LUMO

OPPO Find X9 Ultra nâng tầm nhiếp ảnh chân dung với camera tele 3x độ phân giải 200MP cùng cảm biến lớn 1/1.28 inch. Tiêu cự 70mm kết hợp khả năng chụp Tele Macro cận cảnh 15cm giúp ghi lại từng sợi tóc và đường nét trên gương mặt một cách tinh tế.

Tái hiện vẻ đẹp tự nhiên với công nghệ chân dung thế hệ mới

Hơn nữa, thuật toán chân dung LUMO đồng hành cùng hệ màu Hasselblad giúp tạo ra hiệu ứng bokeh chuyển tiếp mềm mại. Chủ thể được tách bạch khéo léo khỏi hậu cảnh, tạo nên bức ảnh chân dung có chiều sâu tự nhiên như chụp trong studio.

Mua OPPO Find X9 Ultra ở đâu uy tín?

Hệ thống bán lẻ CellphoneS là địa chỉ hàng đầu để sở hữu OPPO Find X9 Ultra chính hãng với cam kết nguồn gốc minh bạch. Khách hàng khi mua sắm tại đây luôn an tâm nhờ chính sách đổi mới nếu phát sinh lỗi kỹ thuật.

Ngoài ra, CellphoneS sở hữu đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình cùng không gian trải nghiệm máy thực tế trực quan trước khi quyết định mua sắm. Khách hàng còn được hỗ trợ hình thức trả góp 0% cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho thành viên Smember.

Cú bắt tay với Hasselblad giúp OPPO Find X9 Ultra mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhờ các nâng cấp về chụp đêm, tái tạo màu sắc và thu phóng ấn tượng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích sáng tạo hình ảnh và khám phá công nghệ camera cao cấp.