iPhone 18 Pro Max có đáng mua không? 4 lý do nên đầu tư

Apple đã giới thiệu iPhone 18 Pro Max sau sự kiện ngày 10/9/2026, với chip A20 Pro, màn hình Super Retina XDR OLED 6,9 inch, camera 48MP Pro Fusion và thời lượng pin tối đa 29 giờ sử dụng thông thường. Nếu bạn ưu tiên hiệu năng xử lý, không gian hiển thị, khả năng quay chụp và thời gian dùng dài, câu trả lời cho iPhone 18 Pro Max có đáng mua không là đáng cân nhắc. Bài viết dưới đây phân tích 4 điểm nổi bật dựa trên thông số của sản phẩm.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip A20 Pro hỗ trợ tốt các tác vụ chuyên nghiệp

Chip A20 Pro là nền tảng xử lý đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max, tập trung vào hiệu năng tính toán, đồ họa và trí tuệ nhân tạo.

Chip A20 Pro có CPU 6 lõi, gồm 2 lõi siêu xử lý và 4 lõi tiết kiệm điện, GPU 7 lõi với Neural Accelerators, Neural Engine 16 lõi và công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng. iPhone 18 Pro Max cũng hỗ trợ Apple Intelligence thế hệ mới và Siri AI. Đây là nhóm thông số cần lưu ý khi bạn quan tâm đến tác vụ đồ họa và ứng dụng có yếu tố trí tuệ nhân tạo.

Chip A20 Pro hỗ trợ tốt các tác vụ chuyên nghiệp.

Màn hình lớn 6,9 inch mang lại không gian sử dụng tối ưu hơn

Màn hình 6,9 inch tạo ra không gian hiển thị rộng cho iPhone 18 Pro Max, phù hợp với người thường xuyên xem nội dung, đọc tài liệu hoặc thao tác trực tiếp trên điện thoại.

Thiết bị sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED toàn phần, độ phân giải 2868 x 1320 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi, Dynamic Island, màn hình luôn bật, HDR, True Tone, dải màu rộng P3 và Haptic Touch. ProMotion đạt đến 120Hz. Độ sáng tối đa là 1000 nit ở điều kiện tiêu chuẩn, 1600 nit ở chế độ HDR và 3000 nit ngoài trời.

Camera Pro nâng cấp khả năng chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp

Hệ thống camera 48MP Pro Fusion của iPhone 18 Pro Max gồm camera chính 48MP Fusion, camera 48MP Fusion Ultra Wide và camera 48MP Fusion Telephoto thiết kế tetraprism. Camera chính có chống rung quang học dịch chuyển cảm biến thế hệ thứ hai, còn camera telephoto có chống rung quang học dịch chuyển cảm biến 3D.

Thiết bị hỗ trợ độ phóng đại quang học đến 8x, độ thu nhỏ quang học 2x, phạm vi thu phóng quang học 16x và thu phóng kỹ thuật số đến 40x. Camera hỗ trợ quay 4K Dolby Vision ở tốc độ 24, 25, 30, 60, 100 và 120 fps, chế độ điện ảnh lên đến 4K Dolby Vision 60 fps, ProRes lên đến 4K 120 fps, cùng ProRes RAW, Apple Log 2, ACES, Genlock và camera trước 18MP Center Stage.

Hệ thống camera 48MP Pro Fusion nâng cấp khả năng chụp ảnh và quay video.

Thời lượng sử dụng đáp ứng nhu cầu của người dùng cường độ cao

Thời lượng pin là lý do thứ tư để cân nhắc iPhone 18 Pro Max. Sản phẩm có bước nhảy vọt về thời lượng pin với thời gian xem video lên đến 43 giờ - dài hơn 6 giờ so với iPhone 17 Pro Max. Và với dung lượng pin lớn hơn cùng khả năng tiết kiệm điện cao hơn, bạn sẽ có đến 29 giờ sử dụng sau mỗi lần sạc, để xem trực tuyến, chơi game và duyệt web nhiều hơn, dù ngày hay đêm.

Thiết bị sạc nhanh lên đến 50% trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp 60W trở lên, hỗ trợ sạc không dây MagSafe và Qi2 lên đến 25W. iPhone 18 Pro Max hỗ trợ 5G sub-6 GHz, LTE Gigabit, Wi-Fi 7 chuẩn 802.11be với chip Apple N1, Bluetooth 6, Thread, chip Apple Ultra Wideband thế hệ 2 và USB-C hỗ trợ USB 3 tốc độ lên đến 10Gb/s.

iPhone 18 Pro Max có bước nhảy vọt về thời lượng pin.

Giá khởi điểm iPhone 18 Pro Max là 1.299 USD - tăng 100 USD so với bản tiền nhiệm. Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ cũng đã công bố giá bán iPhone 18 Pro Max ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone 18 Pro Max tại Viettel Store có giá khởi điểm là 41.990.000 VND, bản cao nhất 2TB có giá 80.990.000 VND.Giá khởi điểm iPhone 18 Pro Max là 1.299 USD - tăng 100 USD so với bản tiền nhiệm. Nếu ngân sách hạn chế hơn, bạn có thể tham khảo thêm iPhone 18 Pro với thông số tương đồng nhưng kích thước màn hình nhỏ gọn hơn.

Khách hàng tại Việt Nam có thể đặt trước iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro từ ngày 12/9 và nhận hàng từ ngày 18/9 - ngày mở bán chính thức.