Kalà Kalà Beach Club: Từ cảm hứng biển đến phong cách không gian

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của biển Đà Nẵng, Kalà Kalà Beach Club xây dựng một không gian kết hợp giữa tinh thần Địa Trung Hải, Boho Tropical và phong cách du mục. Sự kết hợp này tạo nên diện mạo riêng, nơi thiết kế, âm nhạc và cảnh quan cùng hiện diện trong một trải nghiệm ven biển.

Kalà Kalà Beach Club đưa tinh thần biển vào không gian

Cảm hứng từ biển Đà Nẵng được thể hiện xuyên suốt trong cách Kalà Kalà Beach Club định hình không gian. Tinh thần Địa Trung Hải kết hợp cùng phong cách Boho Tropical và cảm hứng du mục tạo nên một tổng thể phóng khoáng, gần gũi với cảnh quan tự nhiên. Những khoảng mở đón nắng và gió giúp không gian duy trì sự thoáng đãng, đồng thời tạo kết nối trực tiếp với biển.

Chất liệu là một trong những yếu tố làm rõ phong cách này. Gỗ, đá tự nhiên, vải bố thô và mây đan được kết hợp cùng các gam trắng, xanh ngọc, nâu đất và vàng nắng. Trần tre đan, nền gỗ màu mật ong, vòm mái uốn cong, daybed phủ linen trắng cùng những chi tiết gốm được bố trí hài hòa, tạo nên diện mạo mang hơi hướng tự nhiên và phù hợp với không gian ven biển.

Sự thay đổi của ánh sáng trong ngày tiếp tục làm nổi bật những lựa chọn về màu sắc và vật liệu. Ánh nắng chiếu qua các khoảng mở, làm rõ đường nét của gỗ, mây và những chi tiết trang trí; đến chiều, sắc vàng của ánh sáng tạo nên diện mạo ấm hơn cho toàn bộ không gian. Nhờ cách kết hợp giữa chất liệu, màu sắc và ánh sáng, tinh thần biển được thể hiện rõ qua chính diện mạo của Kalà Kalà Beach Club.

Những góc nhìn tạo nên trải nghiệm thị giác khác biệt

Từ cách lựa chọn chất liệu và màu sắc, phong cách của Kalà Kalà Beach Club được tiếp tục thể hiện qua từng khu vực cụ thể. Mỗi không gian có cách bài trí riêng, tạo ra những góc nhìn khác nhau trong cùng một tổng thể ven biển. Đây cũng là nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơn sự chuyển đổi về không khí khi di chuyển giữa các khu vực.

Main Bar: Quầy bar được bố trí trong không gian mở, kết nối với cảnh quan bên ngoài. Những cuộc trò chuyện, đồ uống và tầm nhìn hướng biển tạo nên một góc trải nghiệm phù hợp cho khoảng thời gian gặp gỡ và ngắm cảnh.

Pool Zone: Khu vực hồ bơi mở ra một góc nhìn rộng, kết hợp mặt nước với không gian ngoài trời. Cách bố trí này tạo nên diện mạo trẻ trung, phóng khoáng, phù hợp với đặc trưng của một beach bar Da Nang hướng đến trải nghiệm ven biển.

DJ Stage: Không gian sân khấu tạo điểm nhấn rõ nét khi các hoạt động âm nhạc bắt đầu. Ánh sáng, sân khấu và khu vực xung quanh tạo nên một diện mạo khác khi ngày chuyển sang buổi tối.

Restaurant & Terrace: Nhà hàng và sân hiên mang sắc thái nhẹ nhàng hơn, hướng tầm nhìn ra biển. Đây là khu vực phù hợp để thưởng thức ẩm thực và theo dõi sự thay đổi của ánh sáng, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn.

Daybed hướng biển: Những daybed phủ linen được đặt trong không gian mở, kết hợp với cảnh biển và các chi tiết trang trí mang phong cách tự nhiên. Từ đây, du khách có thể quan sát đường chân trời và tận hưởng sự thay đổi của cảnh quan theo từng thời điểm.

Từ quầy bar, hồ bơi đến nhà hàng hay sân khấu, các góc nhìn nối tiếp nhau, tạo nên một hành trình khám phá không gian có sự chuyển đổi nhưng vẫn thống nhất về phong cách.

Có nên ghé Kalà Kalà Beach Club trong hành trình khám phá Đà Nẵng?

Những góc không gian với sắc thái riêng giúp Kalà Kalà Beach Club phù hợp với nhiều lịch trình khám phá Đà Nẵng. Du khách có thể dành thời gian cho cảnh biển, dùng bữa, thưởng thức đồ uống hoặc lựa chọn các hoạt động giải trí mà không cần giới hạn trải nghiệm vào một khoảng thời gian cố định.

Sự đa dạng ấy cũng tạo thuận lợi cho nhiều hình thức gặp gỡ. Một buổi ghé thăm có thể bắt đầu bằng khoảng thời gian ngắm biển và dùng bữa, sau đó chuyển sang không khí sôi động hơn khi âm nhạc và các hoạt động buổi tối diễn ra. Nhịp trải nghiệm thay đổi theo thời điểm giúp hành trình có sự tiếp nối tự nhiên, đồng thời mỗi nhóm khách có thể lựa chọn cách tận hưởng phù hợp.

Với những ai muốn tìm một điểm dừng có cảnh quan biển, phong cách không gian riêng và nhiều lựa chọn trải nghiệm, Kalà Kalà Beach Club là địa điểm đáng cân nhắc khi khám phá Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ

Kalà Kalà Beach Club

Địa chỉ: 51 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng

Số điện thoại: +84 78 999 5151

Website: kalakalabeachclub.com

Email: contact@kalakalabeachclub.com

Giờ hoạt động: Từ 08:00 sáng đến 03:00 sáng (hôm sau)