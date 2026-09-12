iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo ra mắt toàn cầu, tạo sức hút lớn tại thị trường Việt Nam

Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro/Pro Max và iPhone Duo, thu hút sự quan tâm với nhiều thay đổi đáng chú ý trên thế hệ iPhone mới. Trong khi dòng Pro tập trung nâng cấp camera, hiệu năng và thời lượng pin, iPhone Duo gây ấn tượng với thiết kế màn hình gập hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của loạt sản phẩm này khiến người dùng Việt Nam đặc biệt mong chờ thời điểm mở bán và trải nghiệm thực tế.

iPhone 18 Pro/Pro Max và iPhone Duo được ra mắt

Mới đây, Apple tiếp tục gây chú ý tại sự kiện “Từ bất ngờ đến rực rỡ” diễn ra ngày 10/09/2026 khi chính thức trình làng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, đồng thời giới thiệu iPhone Duo – mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng tại đây: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-duo

Sự kết hợp giữa dòng flagship Pro quen thuộc và thiết kế gập hoàn toàn mới mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý cho thế hệ iPhone năm nay.

Trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple tập trung nâng cấp chip A20 Pro, hệ thống camera Fusion 48MP với khẩu độ tùy chỉnh, thời lượng pin, khả năng tản nhiệt, kết nối và tốc độ sạc. Trong khi đó, iPhone Duo tạo dấu ấn với thiết kế gập, màn hình lớn khi mở máy cùng chip A20 Pro và hệ thống camera Dual Fusion 48MP, mở ra một hướng tiếp cận mới cho dòng iPhone.

iPhone 18 Pro/Pro Max có gì đáng chú ý?

Camera 48MP Fusion mới nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh

iPhone 18 Pro/Pro Max sở hữu hệ thống camera 48MP Fusion với camera Main hỗ trợ khẩu độ thay đổi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0; cùng camera Ultra Wide và Telephoto 48MP. Hệ thống camera mang đến khả năng thu phóng chất lượng quang học lên đến 8x, giúp người dùng linh hoạt hơn khi chụp ảnh ở nhiều khoảng cách khác nhau. Camera 48MP Fusion Main có tiêu cự 24/48 mm, camera Ultra Wide có tiêu cự 13 mm và hỗ trợ macro, còn camera Telephoto hỗ trợ tiêu cự 100/200 mm.

Dòng iPhone 18 Pro cho phép thêm các hiệu ứng của chế độ Điện Ảnh vào video thông thường ngay cả sau khi quay, qua đó người dùng dễ dàng tạo ra những thước phim có hiệu ứng điện ảnh. Khả năng quay 60 fps đem lại những chuyển động mượt mà hơn, đặc biệt khi quay video chuyển động chậm. Tính năng Hòa Âm cũng cho phép tách biệt phần trình diễn âm nhạc khỏi môi trường xung quanh, để từng nốt nhạc đều nghe thật rõ ràng.

Chip A20 Pro nâng cao hiệu năng và khả năng tản nhiệt

A20 Pro là chip iPhone mạnh mẽ và tiết kiệm điện nhất Apple từng tạo ra, đem đến năng lực đồ họa nhanh hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro. Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi mới có năng lực điện toán mạnh gấp đôi, hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ Apple Intelligence. Chip cũng sử dụng công nghệ đóng gói lấy cảm hứng từ dòng chip M, cải thiện khả năng dẫn nhiệt và hiệu năng tản nhiệt.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro/Pro Max còn được trang bị buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt lớn hơn 3 lần, góp phần tản nhiệt hiệu quả hơn. Kết hợp với thiết kế chip A20 Pro, hệ thống tản nhiệt mới giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro, đặc biệt khi xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Cải thiện đáng kể thời lượng pin và khả năng sạc nhanh

Thời lượng pin được cải thiện trên iPhone 18 Pro, còn iPhone 18 Pro Max ghi nhận mức tăng thời lượng pin lớn nhất từ trước đến nay trên dòng iPhone. Với nhu cầu sử dụng thông thường, iPhone 18 Pro có thể hoạt động lên đến 24 giờ sau mỗi lần sạc. Con số này tăng lên 29 giờ trên iPhone 18 Pro Max, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong ngày.

Tốc độ sạc có dây cũng được cải thiện, cho phép iPhone sạc đến 50% pin trong khoảng 15 phút. Chỉ với 5 phút sạc có dây, thiết bị có thể cung cấp thời lượng phát video lên đến 6 giờ. Những nâng cấp này giúp người dùng nhanh chóng bổ sung năng lượng khi cần sử dụng iPhone trong thời gian ngắn.

iPhone Duo thu hút sự chú ý của cộng đồng iFan

iPhone Duo nhanh chóng trở thành tâm điểm tại sự kiện “Từ bất ngờ đến rực rỡ” khi Apple chính thức giới thiệu mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng. Sản phẩm gây chú ý với thiết kế hoàn toàn mới, kết hợp kiểu dáng gập linh hoạt cùng màn hình lớn 7,6 inch khi mở, mang đến trải nghiệm khác biệt so với các mẫu iPhone truyền thống.

Không chỉ tạo dấu ấn về thiết kế, iPhone Duo còn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như chip A20 Pro, hệ thống camera Dual Fusion 48MP và hệ thống pin đôi. Những thay đổi này cho thấy Apple không chỉ thử nghiệm một kiểu dáng mới mà còn hướng đến việc mang trải nghiệm cao cấp của dòng iPhone Pro lên một thiết bị màn hình gập.