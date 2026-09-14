Chất Uy cập nhật báo giá xây nhà trọn gói mới nhất 2026

Chi phí luôn là một trong những vấn đề được gia chủ quan tâm hàng đầu khi chuẩn bị xây nhà. Việc có bảng dự toán rõ ràng ngay từ đầu không chỉ giúp chủ động ngân sách mà còn là cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế, vật liệu và quy mô công trình phù hợp. Năm 2026, Chất Uy cập nhật bảng giá xây nhà trọn gói theo từng loại công trình, giúp gia chủ có thêm cơ sở tham khảo trước khi triển khai.

Báo giá xây nhà trọn gói 2026 tại Chất Uy

Theo bảng giá xây dựng mới nhất từ Chất Uy, chi phí xây dựng trọn gói hiện được phân chia theo từng loại hình công trình. Trong đó, nhà phố có mức giá thấp nhất từ 6,5 triệu đồng/m², trong khi biệt thự có thể lên đến 10 triệu đồng/m² tùy phương án xây dựng.

Loại công trình

Đơn giá tham khảo

Nhà phố trọn gói

6.500.000 – 7.500.000 đồng/m²

Biệt thự trọn gói

8.000.000 – 10.000.000 đồng/m²

Nhà vườn trọn gói

7.000.000 – 8.000.000 đồng/m²

Nhà mái Nhật trọn gói

7.000.000 – 8.500.000 đồng/m²

Nhà mái Thái trọn gói

7.500.000 – 9.500.000 đồng/m²



Mức giá trên mang tính tham khảo. Theo Chất Uy, đơn giá đối với nhà phố, nhà ở được áp dụng trong điều kiện công trình có diện tích từ 100m² trở lên và đường tiếp cận rộng tối thiểu 5m. Những công trình có diện tích nhỏ, điều kiện thi công khó hoặc yêu cầu kỹ thuật cao có thể có mức chi phí khác.

Gia chủ có thể tham khảo chi tiết bảng giá xây nhà trọn gói của Chất Uy để dự kiến ngân sách trước khi làm việc với đơn vị thiết kế và thi công.

Báo giá xây nhà trọn gói cần thể hiện những gì?

Thay vì chỉ so sánh con số bao nhiêu triệu đồng mỗi mét vuông, gia chủ nên xem xét cụ thể phạm vi công việc mà nhà thầu cam kết thực hiện.

Một báo giá rõ ràng cần xác định được diện tích tính giá, hạng mục phần thô, phần hoàn thiện, chủng loại vật tư và những khoản chưa bao gồm. Những hạng mục có khả năng tính theo thực tế cũng cần được thể hiện từ đầu để gia chủ chủ động dự phòng ngân sách.

Tại Chất Uy, các công việc thuộc phần thô bao gồm từ tổ chức công trường, thi công móng, kết cấu bê tông cốt thép, xây tô, chống thấm đến hệ thống điện nước âm và phần mái. Giai đoạn hoàn thiện tiếp tục với ốp lát, cửa, cầu thang, chiếu sáng, cấp thoát nước, sơn, thiết bị vệ sinh và các hạng mục liên quan.

Việc bóc tách rõ từng phần giúp gia chủ biết số tiền mình bỏ ra tương ứng với những công việc và tiêu chuẩn vật liệu nào, thay vì lựa chọn nhà thầu chỉ dựa trên một mức giá tổng quát.

Chất Uy kiểm soát chi phí theo nguyên tắc "Làm đúng cam kết”

Bên cạnh báo giá ban đầu, khả năng kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai mới là vấn đề quan trọng đối với gia chủ.

Chất Uy xây dựng hoạt động thiết kế và thi công dựa trên triết lý “Làm đúng cam kết”, trong đó các nội dung về phương án thiết kế, vật tư, phạm vi công việc và chi phí được thống nhất trước khi triển khai.

Vật tư sử dụng cho công trình được nhà thầu và chủ đầu tư thống nhất trước khi thi công. Trường hợp gia chủ thay đổi chủng loại vật liệu so với phương án đã thống nhất, chi phí sẽ được điều chỉnh theo thực tế.

Cách làm này giúp việc kiểm soát ngân sách không chỉ dừng ở một con số báo giá ban đầu mà được gắn với từng hạng mục cụ thể trong quá trình xây dựng.

Báo giá xây nhà trọn gói chi tiết cần dựa trên từng công trình

Mỗi ngôi nhà có diện tích, kiến trúc, vị trí và yêu cầu hoàn thiện khác nhau. Vì vậy, bảng giá theo m² nên được xem là cơ sở tham khảo ban đầu chứ không thay thế cho dự toán chi tiết.

Để xác định ngân sách sát thực tế hơn, gia chủ cần cung cấp các thông tin như diện tích đất, quy mô số tầng, phong cách kiến trúc, vị trí xây dựng và mức vật liệu mong muốn. Khi có hồ sơ thiết kế, việc bóc tách khối lượng sẽ giúp dự toán chi tiết hơn cho từng hạng mục.

Hơn 10 năm xây dựng uy tín từ những cam kết thực tế

Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng, Chất Uy từng bước xây dựng năng lực thông qua đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nhân sự thi công giàu kinh nghiệm cùng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Doanh nghiệp cũng từng được vinh danh tại Lễ công bố và trao giải Thương hiệu Mạnh ASEAN.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Chất Uy theo đuổi triết lý “Làm Đúng Cam Kết”, tập trung vào những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của gia chủ như thiết kế, vật tư, tiến độ và chất lượng hoàn thiện. Đây cũng là nguyên tắc được Chất Uy áp dụng từ khâu lập báo giá, thống nhất phương án đến quá trình triển khai và bàn giao công trình.

Nếu dự kiến xây nhà 3 tầng, gia chủ có thể tham khảo chi tiết chi phí xây nhà 3 tầng theo diện tích, đơn giá và từng hạng mục để chủ động dự toán ngân sách trước khi thi công.

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