Những tiêu chí nên ưu tiên khi mua máy in năm 2026

Khi mua máy in 2026, bạn nên dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ nhìn vào giá bán hoặc một vài thông số nổi bật. Tần suất in, công nghệ sử dụng và chi phí vận hành là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của thiết bị trong thời gian dài. Cân nhắc ba tiêu chí dưới đây nếu muốn chọn được mẫu máy phù hợp và tiết kiệm.

Mua máy in 2026 nên ưu tiên những tiêu chí nào?

Chọn mua máy in bạn nên tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng thay vì chỉ so sánh giá bán. Ba tiêu chí dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn đúng dòng máy và tối ưu chi phí sử dụng.

Lựa chọn những thương hiệu máy in uy tín

Để chọn lựa một chiếc máy in phù hợp thì thương hiệu uy tín là một trong những yếu tố hàng đầu đáng lưu ý.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy in, trong đó, Canon, Brother, HP và HPRT… là những thương hiệu nổi bật được nhiều người dùng lựa chọn.

Máy in Canon được biết đến với nhiều dòng máy in laser và máy in phun, phù hợp cho nhu cầu cá nhân, gia đình và văn phòng.

Máy in Brother nổi bật với các mẫu máy in có độ bền cao, khả năng vận hành ổn định và nhiều lựa chọn hỗ trợ in hai mặt, Wi-Fi hoặc đa chức năng.

Máy in HP là thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực thiết bị văn phòng, cung cấp nhiều dòng máy in từ cơ bản đến chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu in tài liệu thường xuyên.

Trong khi đó máy in HPRT tập trung mạnh vào các dòng máy in nhiệt, máy in hóa đơn và máy in tem nhãn, phù hợp với cửa hàng, kho vận và hoạt động kinh doanh.

Tùy vào nhu cầu sử dụng, khối lượng in, loại tài liệu và ngân sách, người dùng có thể cân nhắc từng thương hiệu để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Xác định nhu cầu sử dụng trước khi chọn máy in

Để chọn mua được chiếc máy in phù hợp, người dùng cần bắt đầu bằng việc xác định rõ nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu có nhu cầu in dưới 100 trang mỗi tháng, người dùng thường không cần lựa chọn những mẫu máy có công suất quá lớn. Trong khi đó, văn phòng nhỏ hoặc doanh nghiệp thường xuyên xử lý tài liệu sẽ cần thiết bị có khả năng vận hành ổn định hơn.

Các tiêu chí cần cân nhắc khi lựa chọn máy in

Bên cạnh số lượng trang in, loại tài liệu cũng cần được xem xét, bởi nhu cầu in văn bản đen trắng sẽ khác với việc in hình ảnh, tài liệu màu hoặc đồ họa. Ngoài ra, bạn nên xác định có cần các tính năng như scan và photocopy hay không để lựa chọn giữa dòng máy đơn chức năng và máy in đa năng.

Ưu tiên công nghệ in phù hợp với nhu cầu

Khi mua máy in 2026, bạn cũng cần chú ý đến công nghệ in vì yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng vận hành, chất lượng bản in và chi phí sử dụng lâu dài. Hiện nay có ba nhóm công nghệ phổ biến gồm: máy in phun dùng hộp mực, máy in phun hệ thống bình mực liên tục và máy in laser.

Các công nghệ in phổ biến trên máy in hiện nay

Máy phun mực truyền thống có ưu điểm là giá bán dễ tiếp cận, phù hợp với người dùng có nhu cầu in không thường xuyên. Tuy nhiên, chi phí thay mực có thể cao hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Trong khi đó, các dòng máy bình mực đang trở thành xu hướng nhờ khả năng in số lượng lớn với chi phí trên mỗi trang thấp hơn.

Đối với môi trường văn phòng có nhu cầu in tài liệu thường xuyên, máy laser là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ tốc độ in nhanh và chất lượng văn bản sắc nét. Việc lựa chọn đúng công nghệ ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh tình trạng phát sinh thêm chi phí nâng cấp sau này.

Đánh giá tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ nhìn giá bán

Để tối ưu ngân sách, bạn nên xem xét cả giá thiết bị lẫn chi phí mực và vật tư thay thế trong quá trình sử dụng. Một mẫu máy có giá bán thấp chưa chắc kinh tế, bởi các khoản vận hành cao có thể làm tổng chi phí sau vài năm vượt xa những sản phẩm đắt hơn lúc đầu.

Các mẫu máy in chính hãng tại cửa hàng công nghệ

Bên cạnh đó, các yếu tố như chi phí bảo trì, tuổi thọ linh kiện và mức tiêu thụ điện năng cũng cần được xem xét. Việc đánh giá tổng chi phí sở hữu sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về giá trị thực tế của sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào mức giá tại thời điểm mua.

Mua máy in 2026 ở đâu uy tín?

Chọn mua máy in 2026 tại các hệ thống bán lẻ lớn sẽ giúp bạn yên tâm hơn về nguồn gốc sản phẩm cũng như chính sách hậu mãi. Đây cũng là cách để tiếp cận nhiều dòng máy chính hãng từ các thương hiệu phổ biến như Canon, HP, Epson hay Brother và dễ dàng so sánh giữa các phân khúc khác nhau.

CellphoneS hiện phân phối đa dạng các dòng máy in phục vụ từ nhu cầu học tập, sử dụng tại gia đình đến văn phòng. Bên cạnh sản phẩm chính hãng cùng chính sách bảo hành rõ ràng, hệ thống còn hỗ trợ tư vấn tận tâm để bạn tìm được thiết bị phù hợp với ngân sách và mục đích sử dụng.