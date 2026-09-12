Có nên mua iPhone 18 Pro Max 512GB, 1TB hay nâng cấp hẳn bản 2TB?

iPhone 18 Pro Max 512GB, iPhone 18 Pro Max 1TB và iPhone 18 Pro Max 2TB khác nhau chủ yếu ở không gian lưu trữ và chi phí nâng cấp. Vì vậy, lựa chọn hợp lý phụ thuộc vào lượng ảnh, video, game và dữ liệu bạn muốn giữ trực tiếp trên máy, thay vì mặc định bản dung lượng cao nhất sẽ đáng mua hơn.

iPhone 18 Pro Max 512GB, 1TB và 2TB phù hợp với ai?

Apple cung cấp iPhone 18 Pro Max với các mức 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Khả năng quay 4K Dolby Vision tới 120 fps khiến nhu cầu lưu video chất lượng cao đáng cân nhắc hơn, nhất là với người ít chuyển dữ liệu sang iCloud hoặc thiết bị khác.

512GB đủ dùng cho phần lớn người dùng

Nếu chưa thực sự cần đến mức dung lượng lớn của iPhone 18 Pro Max 1TB hay iPhone 18 Pro Max 2TB, thì iPhone 18 Pro Max 512GB là sự lựa chọn lý tưởng. Mức dung lượng này phù hợp với những ai có thói quen chụp ảnh thường xuyên, quay nhiều clip kỷ niệm khi đi chơi hoặc cài đặt các tựa game nặng.

Bản 512GB có không gian lưu trữ rộng rãi và tối ưu ngân sách.

Khoảng không gian lưu trữ này đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng phổ thông nâng cao mà chưa làm đội chi phí lên quá nhiều. Nếu bạn không có thói quen giữ lại các dự án video nặng quá lâu trực tiếp trên máy và vẫn sao lưu định kỳ qua iCloud, thì bản 512GB chính là lựa chọn hợp lý.

1TB cân bằng giữa dung lượng và khả năng dùng lâu dài

Nằm giữa sự thực dụng của iPhone 18 Pro Max 512GB và dung lượng khổng lồ từ iPhone 18 Pro Max 2TB, iPhone 18 Pro Max 1TB chính là sự lựa chọn cân bằng. Không gian lưu trữ này phù hợp với người dùng thường quay video chất lượng cao, tải tựa game nặng hoặc muốn lưu giữ trực tiếp thư viện ảnh và tệp công việc lớn.

Bản 1TB phù hợp cho nhu cầu sử dụng dài hạn.

Với bộ nhớ gấp đôi bản 512GB, thiết bị đáp ứng cực tốt khi lượng dữ liệu của bạn tăng dần qua nhiều năm mà ít phải phụ thuộc vào iCloud. Khoản chi phí nâng cấp này sẽ thực sự hợp lý nếu bạn cảm thấy bộ nhớ 512GB dần trở nên không đủ với thói quen sử dụng thực tế.

2TB dành cho nhu cầu lưu trữ chuyên nghiệp

Vượt xa dung lượng của iPhone 18 Pro Max 512GB và iPhone 18 Pro Max 1TB, bản iPhone 18 Pro Max 2TB hướng tới những nhu cầu lưu trữ mang tính chuyên nghiệp. Thiết bị này đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên giữ lại nhiều footage, tài nguyên dựng video hoặc các thư viện dữ liệu lớn trực tiếp trên điện thoại.

Bản 2TB phù hợp cho các tác vụ sử dụng chuyên nghiệp.

Mặc dù Apple hỗ trợ quay phim 4K Dolby Vision lên tới 120 fps, nhưng riêng chuẩn ProRes 4K 120 fps lại yêu cầu ghi trực tiếp vào ổ đĩa ngoài. Do đó, 2TB không phải là điều kiện bắt buộc để dùng cho chế độ quay chuyên nghiệp, đây sẽ là lựa chọn đáng giá khi bộ nhớ khổng lồ là nhu cầu thực sự của bạn.

Chênh giá iPhone 18 Pro Max 512GB, 1TB và 2TB có đáng để nâng cấp?

Apple Việt Nam đã công bố giá bán iPhone 18 Pro Max 512GB ở mức 48.490.000đ, iPhone 18 Pro Max 1TB là 61.490.000đ và iPhone 18 Pro Max 2TB là 80.990.000đ. Nâng cấp từ 512GB lên 1TB tốn thêm 13 triệu đồng, còn từ 1TB lên 2TB cần thêm 19,5 triệu đồng. Tổng chênh giữa 512GB và 2TB là 32,5 triệu đồng.

Với khoảng cách giá này, 512GB hợp lý hơn cho số đông người dùng. Bản 1TB phù hợp với người muốn giảm việc dọn bộ nhớ và có nhu cầu lưu dữ liệu cao trong nhiều năm. Bản 2TB xứng đáng với giá tiền khi có thêm dung lượng phục vụ cho công việc, bởi chi phí sẽ tăng thêm rất lớn nếu phần dung lượng đó thường xuyên bị bỏ trống.

Mua iPhone 18 Pro Max 512GB, 1TB và 2TB ở đâu uy tín?

CellphoneS là một địa chỉ uy tín để tham khảo khi các phiên bản iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán. Trước khi quyết định đặt trước, bạn nên đối chiếu đúng dung lượng, giá thực tế và điều kiện bảo hành tại thời điểm mua.

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