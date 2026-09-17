Mua robot hút bụi giá rẻ hay máy hút bụi cao cấp cho căn hộ mới

Chủ căn hộ mới thường phân vân nên mua robot hút bụi giá rẻ hay đầu tư hẳn một máy hút bụi cầm tay cao cấp. Hai thiết bị này giải quyết hai nhu cầu khác nhau: Dọn sàn hằng ngày và làm sạch sâu. Để chọn đúng thiết bị, bạn cần đối chiếu điểm mạnh, giới hạn của từng loại với diện tích, ngân sách và thói quen dọn dẹp.

Robot hút bụi giá rẻ và máy hút bụi cao cấp khác nhau ở điểm nào?

Robot hút bụi giá rẻ phù hợp để duy trì sàn sạch mỗi ngày, còn máy hút bụi cầm tay cao cấp xử lý tốt phần làm sạch sâu. Căn hộ mới bàn giao thường có mặt sàn phẳng, ít vật cản và chưa trải thảm dày, khá thuận cho robot chạy tự động.

Robot hút bụi giá rẻ dưới 5 triệu đồng làm được gì trong căn hộ mới

Robot dọn dẹp giá rẻ được nhắc tới ở đây là nhóm dưới 5 triệu đồng, mức giá đã đáp ứng nhu cầu làm sạch sàn cơ bản. Với mẫu có ứng dụng, bạn cài lịch một lần, robot tự chạy mỗi ngày để giữ sàn sạch trong lúc bạn đi làm.

Chiều cao thân robot hút bụi phổ biến dao động từ 5cm đến 16cm nên robot dễ lách được vào gầm giường, gầm tủ đủ khoảng hở, những chỗ khó với tay. Theo Sforum, robot tầm 2 đến 4 triệu đồng có lực hút khoảng 2.000 đến 4.000 Pa, hộp bụi 400 đến 600 ml và chỉ một số mẫu hỗ trợ tạo bản đồ.

Thân robot cao 5-16 cm, lách gọn gầm giường và gầm tủ.

Tuy nhiên, trạm tự động đổ bụi chỉ bắt đầu xuất hiện từ tầm 7 đến 8 triệu đồng, nên bạn vẫn phải tự đổ hộp bụi và giặt khăn lau. Bên cạnh đó, robot chỉ chạy trên sàn phẳng, không leo được cầu thang và không làm sạch được sofa, nên nhóm này giải quyết tần suất dọn chứ chưa giải quyết độ sạch sâu.

Máy hút bụi cao cấp trên 10 triệu đồng mạnh hơn ở đâu

Máy hút bụi cao cấp được nhắc tới ở đây là nhóm cầm tay không dây từ khoảng 10 triệu đồng trở lên, mức giá đổi lấy khả năng làm sạch sâu ở nhiều vị trí. Không giống robot hút bụi, nhóm này công bố lực hút theo AW, từ 150 AW đến 280 AW tùy mẫu, một số dòng còn có bộ lọc HEPA giữ lại bụi mịn.

Nhờ bộ đầu hút chuyên dụng đi kèm, bạn dọn ngay được vệt bẩn ở cầu thang, khe cửa sổ, góc hẹp, sofa và nóc tủ, những vị trí robot không tiếp cận được. Khối lượng máy chênh lệch khá nhiều tùy mẫu, có mẫu nặng tới 3,5kg, vì vậy bạn nên cầm thử trước khi mua.

Máy nặng khoảng 1,3-1,7kg, cầm dọn cả căn hộ thoải mái.

Đổi lại, bạn phải cầm máy suốt buổi dọn và theo Sforum, máy hút bụi thường ồn hơn robot khi hoạt động. Thời lượng pin ở nhóm cao cấp dao động từ 25 đến 70 phút tùy chế độ, con số thực tế còn thay đổi theo loại sàn và lượng bụi.

Đối chiếu nhanh 5 tiêu chí quan trọng với căn hộ mới

Robot hút bụi giá rẻ và máy hút bụi cầm tay cao cấp cùng giữ căn hộ sạch theo hai cách riêng. Robot tự chạy trên mặt sàn theo lịch hẹn, còn máy cầm tay được bạn đưa tới từng vị trí cần dọn.

Tiêu chí

Robot giá rẻ

Máy cầm tay cao cấp

Mức độ tự động

Chạy theo lịch

Bạn cầm máy

Lực hút, công suất hút

2.000 đến 4.000 Pa

150 AW đến 280 AW

Nội thất, ngóc ngách

Không tới được

Có đầu hút riêng

Công sức bảo trì

Đổ bụi, giặt khăn

Vệ sinh hộp bụi, lọc

Chi phí ban đầu

Dưới 5 triệu đồng

Trên 10 triệu đồng



Robot tự chạy theo lịch hẹn, duy trì sàn sạch mỗi ngày.

Khác biệt lớn giữa hai dòng sản phẩm này nằm ở công sức bạn bỏ ra mỗi ngày và số vị trí thiết bị chạm tới được. Vì vậy, khoản chênh ít nhất 5 triệu đồng không mua thêm thời gian rảnh mà mua độ sạch ở những chỗ khó.

Nên chọn robot hút bụi hay máy hút bụi theo diện tích, ngân sách và thói quen?

Bạn nên chọn mua robot hút bụi hoặc máy hút bụi dựa theo thói quen dọn dẹp trước, rồi mới xét diện tích căn hộ và ngân sách còn lại. Bốn nhóm người dùng sau đây phù hợp với từng loại thiết bị theo nhịp sinh hoạt:

Đi làm cả ngày, ít thời gian dọn: Căn hộ 50 đến 80m² sàn phẳng hợp với robot có lực hút từ 2.000 Pa, hỗ trợ tạo bản đồ và hẹn giờ.

Nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng: Lông thú và vụn thức ăn rơi bất chợt cần dọn ngay, nên máy cầm tay có đầu hút cho nệm, sofa phù hợp hơn.

Căn hộ diện tích nhỏ, ít chỗ để đồ: Máy hút bụi cầm tay không dây là lựa chọn hợp lý vì thân máy gọn, linh hoạt và không chiếm nhiều chỗ.

Ngân sách một lần dưới 5 triệu đồng: Bạn nên dồn tiền cho robot hoặc máy cầm tay làm tốt một việc thay vì mua hai món tầm thấp.

Máy cầm tay nhỏ gọn, linh hoạt xử lý từng góc chật hẹp

Robot tự chạy theo lịch hẹn, duy trì sàn sạch mỗi ngày.

Mua robot hút bụi và máy hút bụi chính hãng tại CellphoneS

Khi mua robot hút bụi hoặc máy hút bụi cầm tay tại CellphoneS, bạn có thể yên tâm về nguồn gốc nhờ hàng chính hãng và hóa đơn VAT đầy đủ. Bạn còn nhận chế độ bảo hành chính hãng theo từng sản phẩm, kèm trả góp 0% qua nhiều hình thức thanh toán.

Hai danh mục robot lau nhà hút bụi và máy hút bụi cầm tay không dây có dải giá từ vài trăm nghìn đồng tới hơn 22 triệu đồng. Bạn truy cập hai danh mục này trên website CellphoneS để so mức giá thực tế, vì giá bán và ưu đãi thay đổi theo từng thời điểm.

Bảo hành chính hãng 12-24 tháng, an tâm sử dụng lâu dài.

Việc mua robot hút bụi giá rẻ hay máy hút bụi cao cấp cho căn hộ mới nên dựa trên thói quen dọn dẹp trước, mức giá xét sau. Dọn sàn lặp lại hằng ngày hợp với robot, còn nhu cầu làm sạch sâu nhiều vị trí hợp với máy cầm tay. Bạn nên đối chiếu lại diện tích sàn, số vị trí robot không tới được và ngân sách trước khi chốt thiết bị.