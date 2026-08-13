Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tập huấn nâng cao năng lực triển khai văn bằng, chứng chỉ số

Ngày 13/8, tại phường Hạ Long, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tại các cơ sở giáo dục triển khai văn bằng, chứng chỉ số năm 2026. Tham dự tập huấn có gần 900 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Sở Giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại khu vực phía Bắc.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã phổ biến những quy định mới về văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, một số vấn đề cấp bách cần triển khai số hoá dữ liệu văn bản, chứng chỉ, văn bằng, chứng chỉ số. Đồng thời, hướng dẫn quản lý và khai thác phần mềm văn bằng, chứng chỉ số.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và giải đáp về việc thực hiện quy chế văn bằng, chứng chỉ; số hoá dữ liệu văn bằng, chứng chỉ; triển khai cấp văn bằng, chứng chỉ số; cài đặt phần mềm hệ thống thông tin văn bằng, chứng chỉ của Bộ GD&ĐT; sử dụng phần mềm cấp văn bằng, chứng chỉ số.

Chương trình tập huấn nhằm giúp các lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác quản lý văn bản, chứng chỉ nắm vững, hiểu sâu, áp dụng đúng quy định văn bản quy phạm pháp luật mới trong việc cấp, quản lý văn bằng, chứng chỉ; thực hiện tốt công tác số hoá dữ liệu văn bằng, chứng chỉ; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đối với Quảng Ninh, chương trình còn là hoạt động thiết thực ngành GD&ĐT sớm hoàn thành các nhiệm vụ 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số do Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh phát động.