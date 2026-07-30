Theo dòng thời sự ngày 30/7/2026: Xe buýt điện đưa học sinh đến trường

Từ năm học 2026–2027, Quảng Ninh triển khai 6 tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Giai đoạn đầu dự kiến có khoảng 50 xe loại 30 chỗ, phục vụ hơn 2.100 học sinh có nhu cầu.

Không chỉ giúp các gia đình giảm áp lực đưa đón, mô hình còn hướng tới hạn chế ùn tắc trước cổng trường và bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt hành trình. Việc điểm danh, giám sát phương tiện và kết nối thông tin giữa đơn vị vận hành, nhà trường với phụ huynh cũng sẽ được ứng dụng công nghệ số.