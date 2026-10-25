Sôi nổi Giải leo núi chinh phục "Sống lưng khủng long" - Mốc 1305

Sáng 25/10, xã Hoành Mô tổ chức Giải leo núi chinh phục "Sống lưng Khủng long" - Mốc 1305 lần thứ I, năm 2026, thu hút trên 800 vận động viên tham gia.

Giải leo núi được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của "Sống lưng Khủng long" - Mốc 1305 đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Các VĐV tham gia thi đấu tại giải.

Tham gia giải, trên 800 vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi: Từ 12 đến 25 tuổi, từ 26 đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã nỗ lực chinh phục cung đường leo núi, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng.

﻿ Du khách thích thú check in trước khi xuất phát.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân ở từng nhóm tuổi và giải đồng đội cho các vận động viên, đội thi đạt thành tích xuất sắc. Ở nội dung giải toàn đoàn, giải Nhất thuộc về Trường PTDTNT TH và THCS Hoành Mô; giải Nhì thuộc về đội Trail Running Clip; giải Ba thuộc về Team Yên Tử.

BTC đã trao giải toàn đoàn cho các Đoàn.

Giải leo núi chinh phục "Sống lưng Khủng long" - Mốc 1305 lần thứ I, năm 2026 đã diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hoành Mô. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên và địa danh biên cương, tạo động lực phát triển du lịch địa phương.