Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - trải nghiệm mùa vàng Lục Hồn

Ngày 17/10/2026, xã Lục Hồn tổ chức Giải thể thao trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng”, với cung đường leo núi dài khoảng 2,5km từ khu vực rừng thông Cao Xiêm lên đỉnh Cao Xiêm ở độ cao 1.429m.

Theo Ban Tổ chức, cung đường trekking xuất phát từ rừng thông Cao Xiêm, lần lượt qua các trạm Rừng Hồi, đồi Cỏ Cao, Săn Mây trước khi chinh phục đỉnh Cao Xiêm. Tổng chiều dài cung đường khoảng 2,5km, thời gian hoàn thành dự kiến từ 90-120 phút.

Sơ đồ cung đường trekking chinh phục đỉnh Cao Xiêm.

Hành trình sẽ đưa các vận động viên và du khách trải nghiệm địa hình rừng núi, cảnh quan tự nhiên và những điểm ngắm cảnh trên cung đường. Trong đó, khu vực Săn Mây ở độ cao khoảng 1.300m được giới thiệu là điểm có thể quan sát biển mây, núi non; đỉnh Cao Xiêm là điểm cao nhất của xã Lục Hồn, từ đây có thể ngắm cảnh quan vùng núi.

Giải dự kiến thu hút 200-300 vận động viên, du khách và các câu lạc bộ trekking trong và ngoài thành phố Quảng Ninh tham gia. Bên cạnh hoạt động trekking, chương trình còn kết hợp cắm trại, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Cao Xiêm.

Du khách đến xã Lục Hồn dịp này còn có thể trải nghiệm mùa vàng, ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng óng giữa núi rừng.

Không chỉ là hoạt động thể thao, chương trình còn góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người xã Lục Hồn; đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái, khám phá vùng núi Đông Bắc Quảng Ninh.