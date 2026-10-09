Mỹ đình chỉ chương trình thẻ xanh của Microsoft và loạt công ty

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 thông báo đình chỉ Microsoft và một số công ty công nghệ khác khỏi chương trình cho phép lao động nước ngoài xin thẻ xanh, với cáo buộc các doanh nghiệp này lạm dụng hệ thống thị thực lao động.

Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo của Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận

tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower thuộc khuôn viên Nhà Trắng. Ảnh: AP

Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc Microsoft lạm dụng chương trình thị thực H-1B dành cho lao động có trình độ chuyên môn cao, cho rằng các doanh nghiệp đang sử dụng lao động nước ngoài để thay thế người Mỹ. Ông dẫn số liệu cho biết Microsoft đã sa thải 6.000 lao động Mỹ trong năm ngoái, đồng thời được cấp 6.300 thị thực H-1B và gần 3.000 thẻ xanh. Theo dữ liệu của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), Microsoft đứng thứ 5 trong số các doanh nghiệp sử dụng thị thực H-1B tại Mỹ, còn Amazon đứng đầu danh sách.

Phó Tổng thống cho biết, theo chương trình này, doanh nghiệp phải đăng tin tuyển dụng tại Mỹ và chứng minh với Bộ Lao động rằng không tìm được lao động Mỹ phù hợp trước khi bảo lãnh người nước ngoài xin thẻ xanh.

Ngoài Microsoft, chính quyền Mỹ cũng đình chỉ Adobe và các công ty tư vấn công nghệ Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL và Capgemini. Các doanh nghiệp này hiện chưa đưa ra bình luận.

Microsoft cho biết trong khoảng 6.000 hồ sơ xin thị thực H-1B mà công ty nộp trong năm tài chính vừa qua, 80% là hồ sơ gia hạn hoặc thay đổi tình trạng thị thực của nhân viên hiện tại, không phải tuyển người mới. Công ty khẳng định số hồ sơ dành cho nhân viên mới chỉ tương đương 1% lực lượng lao động của công ty tại Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chương trình H-1B lâu nay vấp phải chỉ trích từ những người ủng hộ ông Trump, cho rằng chương trình làm giảm cơ hội việc làm của lao động Mỹ. Ngược lại, những người ủng hộ chương trình lập luận rằng chương trình này giúp Mỹ thu hút nhân tài quốc tế và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong các ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.