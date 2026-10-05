Sự kiện trong tuần

Từ ngày 5/10-11/10/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 5/10:

Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21/KL-TTr ngày 20/5/2026 của Thanh tra thành phố “Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc lập, phê duyệt quy hoạch nuôi trồng thủy sản; việc giao, cho thuê vùng triều, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tại một số địa phương trên địa bàn thành phố.

Họp nghe báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 194/KH-UBND nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các trạm y tế, công tác phát triển trạm y tế thông minh; họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” thành phố Quảng Ninh lần thứ 15 - năm 2027.

Hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngày hội “Văn hóa đọc thời đại số và Kỹ năng tự học hiệu quả” (Trường TH&THCS Nam Sơn, xã Ba Chẽ).

Ngày hội “Thực học - Thực hành, trải nghiệm công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” (Trường TH&THCS Cao Xanh, phường Cao Xanh).

Ra mắt mô hình “Trạm hỗ trợ Kỹ năng số & Sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm trong trường học” (Trường THPT Bãi Cháy, phường Bãi Cháy).

Ngày hội sáng tạo và trải nghiệm AI “Ngư dân số - Học sinh tương lai” (Trường THPT Quan Lạn, đặc khu Vân Đồn).

- Thứ Ba, ngày 6/10:

Họp nghe kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Lễ gắn biển công trình Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm Chế biến - Làng Khánh.

Lễ khánh thành dự án sản xuất vải WELLRAIN tại KCN TEXHONG - Hải Hà.

Hội nghị tập huấn cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Chương trình kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Chương trình thực hành kỹ năng số và ứng dụng AI trong học tập (Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh).

- Thứ Năm, ngày 8/10:

Họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân Golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch.

- Thứ Sáu, ngày 9/10:

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay giữa Thường trực HĐND thành phố với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND cấp xã.

- Thứ Bảy, ngày 10/10:

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Đại sứ số Quảng Ninh 2026”.

Ngày hội Khoa học Công nghệ - Chuyển đổi số phường Cao Xanh 2026 (phường Cao Xanh).

Lễ trồng cây "Gieo mầm sóng xanh" của Trung tâm thương mại AEON MALL (phường Bãi Cháy).

- Chủ nhật, ngày 11/10:

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026 (Khu Liên hợp thể thao, phường Tuần Châu).

Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 (Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, phường Tuần Châu).