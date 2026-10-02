Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Chiều 2/10, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy. Theo đề xuất, mục tiêu dự án được điều chỉnh từ xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao, biệt thự và dịch vụ du lịch sang khu khách sạn, căn hộ du lịch và dịch vụ du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ du lịch và kinh doanh bất động sản. Dự án có quy mô gồm 2 khối nhà cao tối đa 45 tầng và 3 tầng hầm, với khoảng 250 phòng khách sạn, 1.420 căn hộ du lịch; tổng mức đầu tư 3.260 tỷ đồng.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu kết luận.

Kết luận nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, thống nhất chủ trương theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố; yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án được phê duyệt, triển khai đầu tư đúng quy định pháp luật, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đồng chí giao phường Bãi Cháy tiếp tục rà soát tổng thể các dự án trên địa bàn có nhu cầu điều chỉnh, tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Tiên Yên, xã Tiên Yên. Theo đề xuất, các ngành nghề dự kiến thu hút vào cụm công nghiệp gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; tái chế phế liệu; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình; ô tô, mô tô, xe máy và các loại xe có động cơ khác...

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường thống nhất với đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố về thành lập Cụm công nghiệp Tiên Yên; giao UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để ban hành quyết định thành lập.

Chiều cùng ngày, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban, nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến diễn ra ngày 16/10/2026 với 380 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ đánh giá kết quả hoạt động của Hội Nhà báo nhiệm kỳ 2019-2026; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Quảng Ninh khóa IX và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường yêu cầu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội trước Đại hội; phối hợp thẩm định về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với nhân sự tham gia ứng cử theo quy định; tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ nội dung, chương trình và các điều kiện tổ chức Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình tổ chức Đại hội phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định; lựa chọn được những người thực sự có uy tín, đủ phẩm chất, năng lực tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo TP Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy cũng nghe, cho ý kiến về công tác tuần và một số nội dung quan trọng khác.