Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Sáng 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị. Đặc biệt, thành phố đã chuẩn bị các điều kiện để chuyển sang mô hình thành phố Quảng Ninh, bảo đảm hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị liên tục, thông suốt.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. GRDP 9 tháng ước tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 97.948 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 14,02%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 80,33% dự toán năm và tăng 88,28% so với cùng kỳ; riêng thu nội địa đạt khoảng 66.562 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16.342 tỷ đồng, trong đó vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 14.810 tỷ đồng.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương được cung cấp trực tuyến; trong 652.503 hồ sơ tiếp nhận, đã giải quyết 635.870 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,7%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, nhất là một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ; chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều; một số địa bàn còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về đất đai, đầu tư công, tài chính, ngân sách, công nghệ thông tin. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chưa đạt kịch bản; tiến độ GPMB, triển khai một số dự án và giải ngân vốn còn phải tiếp tục tăng tốc.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực tiễn, tạo thành khối đoàn kết, thống nhất; phát huy vai trò của đảng viên ngay tại cơ sở, đặc biệt vai trò của người đứng đầu. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; rà soát, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, phát biểu tại hội nghị.

Về phát triển kinh tế, cần bám sát từng ngành, lĩnh vực và từng động lực tăng trưởng, điều hành linh hoạt kịch bản quý IV, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án mới sớm đi vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phải xác định giải ngân vốn đầu tư công, GPMB và tiến độ các công trình trọng điểm là những nhiệm vụ phải tập trung cao độ trong quý IV; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2026. Từng dự án phải được rà soát cụ thể, kịp thời xử lý khó khăn về đất đai, vật liệu, thủ tục.

Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; xử lý hiệu quả nhà, đất dôi dư; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Quá trình thúc đẩy tăng trưởng phải bảo đảm phát triển bền vững, không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống của nhân dân để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu chăm lo tốt hơn các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm và đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, biển đảo; chủ động phòng, chống thiên tai. Toàn hệ thống chính trị phải giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng nhiệm vụ, từng địa bàn, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho thành phố Quảng Ninh bước vào năm 2027 với động lực phát triển mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát đối với một số đảng ủy, người đứng đầu đảng ủy; cho ý kiến vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Đảng bộ thành phố và quỹ dự trữ ngân sách đảng cấp thành phố năm 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy cùng một số nội dung quan trọng khác.