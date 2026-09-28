Sự kiện trong tuần

Từ ngày 28/9-4/10/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 28/9:

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy.

Họp nghe báo cáo rà soát kết quả, tình hình triển khai hợp tác với Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Họp triển khai Kết luận thanh tra số 108/KL-TTr ngày 9/9/2026 của Thanh tra thành phố về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, quy hoạch, giao, cho thuê đất, mặt nước bãi triều và khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

Họp xem xét đề nghị bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh.

Hội nghị tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, hướng dẫn tiêu chí về Ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (phường Cửa Ông).

Lễ giỗ lần thứ 726 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2026) - Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

- Thứ Ba, ngày 29/9:

Hội nghị phổ biến về phát triển điện mặt trời mái nhà.

Hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố Quảng Ninh.

Hội nghị đánh giá tình hình kết quả khó khăn vướng mắc các nhiệm vụ về dữ liệu.

Họp Hội đồng xét chọn tôn vinh “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” năm 2026.

Hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thành phố Quảng Ninh.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã Ba Chẽ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao giải quyết mâu thuẫn trong trường học và truyền thông kỹ năng sống trong trường học (xã Quảng Hà, Quảng Tân).

- Thứ Tư, ngày 30/9:

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội nghị giải pháp cải tiến quy trình, nâng cao công tác văn thư và lưu trữ tại Bộ Khoa học và Công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 (Di tích Quốc gia đặc biệt đền An Sinh, phường An Sinh).

Lễ dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên, phường Cửa Ông).

- Thứ 5, ngày 1/10:

Lễ phát động tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/2026).

- Thứ Sáu, ngày 2/10:

Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ - B.Fest 2026 (Quảng trường 30/10, phường Hạ Long).