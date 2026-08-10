Tai nạn thương tâm do băng qua đường sắt

Khoảng 10 giờ 30 ngày 9-8, tàu hỏa SE8 lưu thông đến đoạn đường sắt tại Km 328+ 350 (khu gian Yên Xuân - Vinh, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) đã tông một bà cụ Nguyễn Thị T. (1940, trú Nghệ An) đang băng qua đường ngang dân sinh giao với đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, nạn nhân bị hất văng và tử vong tại chỗ. Theo thông tin lái tàu cung cấp cho cơ quan chức năng, khi phát hiện nạn nhân băng qua đường sắt đã kéo còi và hãm tàu khẩn cấp, nhưng do cự ly gần nên đã va phải nạn nhân. Sau gần 30 phút xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu SE8 cùng 14 toa xe mới tiếp tục hành trình.