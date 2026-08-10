Truy tố tài xế ngủ trên cao tốc sau khi sử dụng ma túy khiến người nước ngoài tử vong

Sau khi sử dụng ma túy, tài xế dừng xe ngủ trên làn khẩn cấp cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mà không đặt biển cảnh báo, khiến một ô tô khác tông trúng rồi va chạm liên hoàn với xe tải, làm một hành khách người Trung Quốc tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 8-8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hoàng Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) và Võ Duy Khánh (53 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.Hồ Chí Minh) cùng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ 45 ngày 22-4-2024, sau khi sử dụng ma túy, Tuấn đã điều khiển ô tô dừng, đỗ sai quy định trên làn đường khẩn cấp, lấn một phần sang làn xe chạy tại Km72+500 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp, rồi nằm ngủ trong xe mà không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ít phút sau, Khánh điều khiển ô tô chở ông Li Ming Quan (55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận. Khi đến vị trí trên, do thiếu chú ý quan sát, Khánh đã lái xe va chạm vào phía sau ô tô của Tuấn đang đỗ trên làn dừng khẩn cấp, khiến xe mất lái, chuyển hướng đột ngột sang trái và tiếp tục va chạm với xe tải do ông Kim Chương (38 tuổi, ngụ xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, ông Li Ming Quan văng khỏi xe, tử vong tại chỗ; tài xế Khánh bị thương. Các phương tiện hư hỏng nặng, tổng thiệt hại tài sản trên 734 triệu đồng.

Cáo trạng xác định hành vi phạm tội của 2 bị can Tuấn và Khánh là rất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông công cộng, gây thiệt hại tài sản và xâm hại tính mạng bị hại Li Ming Quan, nên phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật về tội danh nêu trên.