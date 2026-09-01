Tài xế ô tô say xỉn tông 3 xe máy ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang xử lý trường hợp tài xế ô tô có nồng độ cồn ở mức rất cao gây tai nạn ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 31-8 trên đường Trần Hưng Đạo đoạn ngay khu vực . Thời điểm trên, anh N.T.T.L. (SN 1984, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển xe ô tô BKS 81A-078.xx lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng đi đường Anh Hùng Núp.

Xe ô tô đã tông làm hư hỏng 3 xe máy và barie của quảng trường. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến đoạn trước barie của quảng trường, xe ô tô đã tông vào 3 xe máy của người dân đi tập thể dục đang đỗ tại đây. Không làm chủ tay lái, tài xế ô tô tiếp tục tông vào barie rồi kéo lê 1 chiếc xe máy đi khoảng 20 m mới dừng lại.

Lực lượng Cảnh sát cơ động bảo vệ mục tiêu tại quảng trường đã nhanh chóng khống chế tài xế, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và phối hợp cùng Công an phường Pleiku, Đội CSGT đường bộ số 2 xác minh, xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra xác định anh L. có ở mức rất cao với 0,91 mg/l khí thở và âm tính với ma túy. Hiện lực lượng Công an đã tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ xử lý với nam tài xế.