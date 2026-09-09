Chặn đứng tài xế xe khách chở 9 hành khách vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT thành phố vừa phát hiện, xử lý một tài xế xe khách 16 chỗ vi phạm quy định về nồng độ cồn trong khi trên xe đang chở 9 hành khách.

Khoảng 11 giờ 20 ngày 7-9, tại Km14 đường ĐT609, thuộc xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiến hành dừng kiểm soát xe ô tô khách 16 chỗ BKS 92B-016.XX.

Qua kiểm tra, tài xế được xác định là ông T.T.Q. (SN 1989, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông Q. có mức 0,131 mg/L khí thở.

Với hành vi trên, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các giấy tờ liên quan, đồng thời niêm phong và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tài xế bị phát hiện vi phạm

Đáng chú ý, tại thời điểm bị kiểm tra, chiếc xe khách đang chở 9 hành khách. Việc người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng rượu, bia rồi trực tiếp cầm lái tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, bởi chỉ một phút thiếu tỉnh táo cũng có thể dẫn đến tai nạn, đe dọa tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người cùng tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Đặc biệt, đối với tài xế xe khách, yêu cầu về trách nhiệm và ý thức khi cầm lái càng phải được đặt lên hàng đầu, bởi phía sau tay lái không chỉ là sự an toàn của bản thân mà còn là tính mạng của nhiều hành khách. Một quyết định chủ quan có thể để lại hậu quả khôn lường.