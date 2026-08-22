Tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện thuỷ trước diễn biến bất thường của cơn bão số 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh.

Tàu neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/8, bão số 4 hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển rất chậm.

Vùng gần tâm bão đi qua sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể làm lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng; hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch biển có thể bị gián đoạn.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc Bộ, trong đó Quảng Ninh có thể mưa trên 500mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh trong điều kiện sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động thăm quan, lưu trú trên biển từ 7 giờ ngày 22/8/2026.

Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có Bản tin cuối cùng về bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết, quyết định việc cấp phép cho các phương tiện đủ điều kiện hoạt động, đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện.