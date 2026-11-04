Tàu Odyssey dừng hành trình vòng quanh thế giới vì giá nhiên liệu tăng

Ngày 4/11, giới chức Campuchia cho biết tàu du lịch Odyssey của Mỹ đã rời cảng Sihanoukville mà không chở hành khách nào, sau khi phải đình chỉ hành trình vòng quanh thế giới kéo dài 3 năm do chi phí nhiên liệu tăng mạnh.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak (giữa) đi cùng hai thuyền trưởng tàu du lịch MV Odyssey của Mỹ, ông Emanuele Giudice (phải) và ông Rodrigo (trái), gần con tàu tại Sihanoukville, Campuchia, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Odyssey thuộc sở hữu của Công ty Villa Vie Residences, có trụ sở tại bang Florida (Mỹ), với sức chứa tối đa 650 hành khách và 156 thành viên thủy thủ đoàn. Đóng năm 1993, con tàu từng hoạt động dưới nhiều tên gọi trước khi Villa Vie Residences mua lại vào năm 2023 và tiến hành cải tạo.

Tháng 10/2024, Odyssey khởi hành từ Belfast (Bắc Ireland), bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới theo mô hình kết hợp nghỉ dưỡng với cư trú dài hạn trên biển. Công ty quảng bá Odyssey như một khu dân cư nổi, cho phép hành khách sinh sống và khám phá nhiều quốc gia trong hành trình kéo dài ba năm. Một số khách hàng đã chi hơn 300.000 USD để sở hữu quyền sử dụng phòng hạng sang trong suốt thời gian hoạt động của tàu.

Ngày 28/10, khi Odyssey đang neo đậu theo lịch trình tại cảng Sihanoukville bên Vịnh Thái Lan, đơn vị vận hành bất ngờ yêu cầu toàn bộ 203 hành khách rời tàu trong vòng vài giờ.

Ông Tang Sochetkresna, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Preah Sihanouk, cho biết tàu đã rời cảng vào tối 3/11, chỉ chở thủy thủ đoàn và các nhân viên liên quan. Hiện giới chức Campuchia chưa xác định được điểm đến tiếp theo cũng như số thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu khi rời cảng.

Theo ông Tang Sochetkresna, gần 100 hành khách vẫn lưu lại Sihanoukville, trong khi những người khác đang tham quan các địa phương của Campuchia hoặc đã tới các quốc gia khác. Phần lớn hành khách mang quốc tịch Mỹ.

Đến nay, Villa Vie Residences chưa công bố kế hoạch tiếp theo đối với Odyssey. Một số phương tiện truyền thông cho biết một chủ nợ đã tiếp quản việc quản lý và đang đưa tàu tới Singapore, trung tâm hàng hải lớn của Đông Nam Á.

Theo Villa Vie Residences, chi phí nhiên liệu hằng tháng tính trên mỗi cabin đã tăng từ mức trung bình 1.800 USD trước đây lên khoảng 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á do tác động của cuộc chiến tại Iran.

Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gặp nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ, đặc biệt tại Đông Nam Á, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh.

Để giảm chi phí, Công ty đã điều chỉnh lịch trình, giảm tốc độ di chuyển và kéo dài thời gian neo đậu tại các cảng, song những biện pháp này không đủ bù đắp mức tăng của giá nhiên liệu.

Một số hành khách cho biết trong nhiều tháng qua, Villa Vie Residences đã đề nghị họ đóng góp thêm kinh phí để duy trì hoạt động. Việc Odyssey phải dừng hành trình cũng làm dấy lên những tranh luận trên mạng xã hội về tính khả thi tài chính của mô hình du lịch kết hợp cư trú dài hạn trên biển.

Trước khi đình chỉ hoạt động, Villa Vie Residences đã lên kế hoạch tổ chức chuyến hải trình thứ hai và mua thêm một con tàu để khai thác theo mô hình tương tự.