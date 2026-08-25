Taxi tông xe tải, giao thông ùn ứ nghiêm trọng khu vực cầu Gò Dưa

Trưa ngày 24/8, sau cú va chạm giữa xe taxi và xe tải trên cầu Gò Dưa (phường Tam Bình, TPHCM) đã khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng đúng giờ cao điểm.

Trưa 24-8, taxi biển số 50H-898xx lưu thông qua cầu Gò Dưa, hướng từ đường Vành đai 2 về Tỉnh lộ 43, bất ngờ tông vào đuôi xe tải biển số 71H-007xx chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe taxi bị biến dạng, mắc kẹt vào đuôi xe tải. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

hiếc xe taxi tông thẳng vào đuôi xe tải ngay trên cầu Gò Dưa. Ảnh: HT

Do hai phương tiện nằm chắn ngang đường vào đúng thời điểm học sinh tan học trong ngày tựu trường, khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Nút giao Gò Dưa là điểm kết nối giữa đường Vành đai 2, với Tỉnh lộ 43, Quốc lộ 1; đồng thời là trục dẫn luồng ra Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và các khu công nghiệp Linh Trung, Sóng Thần.

Dòng xe cộ phải nhích từng mét để qua cầu Gò Dưa. Ảnh: HT

Đến hơn 12 giờ, hiện trường vẫn chưa được xử lý. Dòng xe tải, xe container cùng hàng ngàn xe máy nhích từng mét, xếp hàng dài trên các tuyến đường Gò Dưa, Đường số 11, Tỉnh lộ 43, Tô Ngọc Vân...

Va chạm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: HT

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tam Bình đã phối hợp với Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý sự cố. Tình hình giao thông trong khu vực hiện đã ổn định trở lại.