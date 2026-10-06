Theo dòng thời sự 06/10/2026: Đầu năm học, khoản thu phải rõ

Đầu năm học, nhiều khoản thu có thể cùng xuất hiện nhưng không phải khoản nào cũng có cùng căn cứ và cách quản lý. Dịch vụ của nhà trường, kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh hay tài trợ tự nguyện đều cần được phân định rõ về mục đích, đối tượng đóng và cách sử dụng.

Tập podcast “Đầu năm học, khoản thu phải rõ” phân tích yêu cầu rà soát các khoản thu trong năm học 2026–2027 tại Quảng Ninh, làm rõ đâu là khoản dịch vụ, đâu là đóng góp tự nguyện, những khoản nào không được phép thu và vì sao mọi khoản thu – chi đều phải được công khai, hạch toán đúng quy định.