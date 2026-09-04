Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới

Trước thềm năm học mới 2026-2027, ngày 4/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCKC) Vạn Gia, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh tổ chức gặp mặt, trao hỗ trợ cho 7 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”.

Đơn vị cũng tặng 3 xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thực. Tổng trị giá quà tặng và tiền hỗ trợ trên 18 triệu đồng.

Đồn BPCKC Vạn Gia trao tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực.

Trung tá Trần Đại Dương, Chính trị viên Đồn BPCKC Vạn Gia, cho biết: Trước thềm năm học mới, đơn vị đã chủ động rà soát hoàn cảnh của từng học sinh trên địa bàn để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Qua đó, kịp thời chia sẻ khó khăn với các gia đình, giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị bước vào năm học mới.

Được biết, hiện Đồn BPCKC Vạn Gia nhận đỡ đầu 7 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã vận động kinh phí trao tặng 2 góc học tập, 3 xe đạp, 10 suất quà và hỗ trợ định kỳ cho học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, với tổng trị giá trên 70 triệu đồng.