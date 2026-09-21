Lan tỏa khí thế từ những ngày đầu năm học

Những tuần đầu tiên của năm học 2026-2027 đang diễn ra trong không khí rộn ràng trên khắp các trường học của thành phố Quảng Ninh. Từ khu vực đô thị đến những địa bàn vùng cao, thầy và trò nhanh chóng ổn định nền nếp, bắt nhịp với hoạt động dạy và học, mang theo những mục tiêu mới và kỳ vọng mới.

Ngay từ những ngày đầu tiên, không khí học tập tại các nhà trường đã có những chuyển động rõ nét. Tại Trường TH&THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất), sự chăm lo cho học sinh được cụ thể hóa ngay từ những ngày đầu năm học. Các em được hưởng chính sách sữa học đường miễn phí theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND; hỗ trợ tiền ăn trưa và chi phí tổ chức nấu ăn theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND; đồng thời được mượn sách giáo khoa từ thư viện nhà trường. Những chính sách này góp phần giảm áp lực chi phí cho gia đình, đồng thời tạo điều kiện để học sinh có thêm hành trang bước vào năm học mới.

Các em học sinh Trường TH&THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất) uống sữa miễn phí tại trường học.

Để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, trong tuần học thứ 2, Trường TH&THCS Vũ Oai phối hợp với Công an xã Thống Nhất tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội tại cả hai cơ sở.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Hạ Long), tiếng nhạc trong giờ chào cờ, những hoạt động tập thể và sự háo hức của học sinh tạo nên một không khí đầy năng lượng. Với học sinh lớp 1A5, năm học mới mở ra một hành trình hoàn toàn khác. Các em làm quen với sách giáo khoa, thời khóa biểu, nội quy và những nền nếp đầu tiên của môi trường tiểu học. Trong khi đó, học sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5 đã nhanh chóng trở lại nhịp học quen thuộc, nhưng vẫn giữ nguyên sự háo hức trước những điều mới mẻ phía trước.

Không khí học tập tại lớp 1A5, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Hạ Long).

Em Vũ Duy Quang, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, chia sẻ quyết tâm đạt thành tích cao trong năm học mới. Còn cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương bày tỏ niềm vui khi năm nay học sinh toàn thành phố được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ sữa miễn phí, sách giáo khoa, xe đưa đón hay các điều kiện học tập cần thiết, giúp các nhà trường có thêm điều kiện để chăm lo và giáo dục học sinh.

Năm học này, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có 1.931 học sinh. Cùng với việc ổn định nền nếp, nhà trường tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và ý thức chấp hành pháp luật.

Nếu ở khu vực đô thị, nhịp học tập nhanh chóng đi vào nền nếp thì tại các địa bàn vùng cao, niềm vui đầu năm học còn đến từ những đổi thay trong điều kiện học tập. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tình Húc và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu. Nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và thành phố Quảng Ninh, công trình trường học được đầu tư nâng cấp, xây mới với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng trên tổng diện tích 9,7ha.

Dưới ngôi trường khang trang, sạch đẹp, các em học sinh của nhà trường đang có những hoạt động học tập và cuộc sống nội trú tốt hơn bao giờ hết. Em Bằng Thị Thu, lớp 9B, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, chia sẻ: Ngay từ những tuần học đầu tiên, thầy cô đã dạy cho chúng em biết tự sắp xếp thời gian, tự giác học tập, giữ gìn nền nếp, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình mà không cần thầy cô hay bố mẹ phải nhắc nhở. Chúng em đang phát huy tinh thần tự quản trong môi trường nội trú, qua đó đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và có ý thức giữ gìn môi trường học tập thân thiện, sạch đẹp.

Mỗi nhà trường đang có một cách bắt đầu riêng, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhưng điểm chung là sự chủ động, tự tin và quyết tâm nhanh chóng thích ứng với những yêu cầu mới. Một năm học mới bắt đầu, phía trước còn nhiều nhiệm vụ và thử thách. Song từ những chuyển động tích cực trong những tuần đầu tiên, có thể cảm nhận rõ một tâm thế mới đang lan tỏa trong các nhà trường: Thầy cô chủ động hơn, học sinh hào hứng hơn và mỗi ngày đến trường được bắt đầu bằng sự quan tâm, đồng hành.