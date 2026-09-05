Năm học mới, khí thế mới trên thành phố trẻ Quảng Ninh

Ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, hàng vạn học sinh trên địa bàn thành phố Quảng Ninh hân hoan bước vào năm học 2026-2027 – năm học đầu tiên trong chặng đường phát triển mới của thành phố trẻ. Từ đảo Trần tiền tiêu đến các xã miền núi, biên giới, cùng với trường lớp ngày càng khang trang, những chính sách chăm lo thiết thực và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo đang góp phần tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, hướng tới mục tiêu “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Thành phố Quảng Ninh triển khai 50 xe buýt điện trên 7 tuyến, đưa đón miễn phí gần 1.750 học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu từ năm học 2026-2027.

Giữa những ngày đầu tháng 9, khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị cho con trẻ bước vào năm học mới, ở Cô Tô, thầy giáo Trần Văn Luyện lại xếp từng món đồ vào hành trang để bắt đầu một hành trình đặc biệt - hành trình mang con chữ đến với những học sinh trên đảo Trần.

Năm học 2026-2027, thầy Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân (đặc khu Cô Tô), tình nguyện nhận nhiệm vụ sang điểm trường liên cấp đảo Trần giảng dạy. Phía sau quyết định ấy là những trăn trở rất đời thường. Vợ thầy đang mang thai tháng thứ 7, con nhỏ cũng đang trong độ tuổi đến trường. Gia đình vốn có nhiều việc phải lo toan, nhưng khi nhà trường phân công giáo viên sang đảo Trần, thầy vẫn quyết định thu xếp việc gia đình để lên đường. Bởi phía bên kia biển là những đứa trẻ đang chờ ngày tựu trường, là lớp học cần một người thầy đứng lớp. Với thầy, dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm và vun đắp.

Chuyến xuồng rời bến hướng về đảo Trần mang theo bàn ghế mới, sách vở, đồ dùng học tập, sữa học đường cùng những vật dụng chuẩn bị cho ngày khai giảng. Trên đảo, các thầy cô nhanh chóng bắt tay vào công việc; cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên đảo Trần cũng góp sức vận chuyển bàn ghế, sắp xếp đồ dùng, trang trí khu vực khai giảng. Cả một lễ khai giảng đủ đầy, ấm áp cũng đang được cấp uỷ, chính quyền đặc khu Cô Tô và các đơn vị nhanh chóng chuẩn bị chu đáo.

Thầy giáo Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân (đặc khu Cô Tô) phát sách giáo khoa cho các bạn học sinh điểm trường liên cấp đảo Trần.

Thầy giáo Trần Văn Luyện chia sẻ: “Năm học này, điểm trường liên cấp đảo Trần chỉ có 3 học sinh, mỗi em ở một khối lớp. Như vậy, tính cả tôi là 1 thầy, 3 trò, một lớp học đặc biệt giữa trùng khơi. Nhưng sự quan tâm dành cho những học sinh nơi đầu sóng không vì thế mà vơi đi. Với tôi, dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm, vun đắp. Tôi mong truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai, để khoảng cách địa lý giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập và phát triển”.

Giữa trùng khơi, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn và khoảng cách với đất liền xa xôi, lớp học 3 học sinh ở đảo Trần vẫn được chuẩn bị chu đáo cho năm học mới. Từng bộ bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập được đưa ra đảo là sự tiếp nối của một quan điểm nhất quán, học sinh ở nơi tiền tiêu cũng phải được bảo đảm cơ hội học tập đầy đủ và bình đẳng.

Thầy Phạm Đức Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, cho biết: Với đặc thù mỗi lớp chỉ có một học sinh, việc tổ chức dạy học tại đảo Trần đòi hỏi giáo viên phải chủ động, linh hoạt và trách nhiệm cao. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng, từ cơ sở vật chất đến các điều kiện phục vụ dạy học, với mong muốn dù chỉ có 3 học sinh, ngày tựu trường trên đảo vẫn diễn ra trang trọng, ấm áp, rộn ràng và để lại cho các em một khởi đầu trọn vẹn của năm học mới.

Cán bộ đặc khu Cô Tô, thầy giáo Trần Văn Luyện và CBCS các đơn vị lực lượng vũ trang chuẩn bị bàn ghế mới cho năm học mới tại điểm trường liên cấp đảo Trần.

Câu chuyện ở đảo Trần là một lát cắt đặc biệt của giáo dục Quảng Ninh. Ở nơi xa đất liền, những người làm giáo dục vẫn nỗ lực để khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập. Từ những lớp học chỉ có vài học sinh, có thể thấy rõ hơn sự đầu tư và quan tâm nhằm bảo đảm mọi học sinh, dù ở địa bàn nào, cũng có điều kiện học tập và phát triển tốt nhất.

Ngược lên xã miền núi, biên giới Bình Liêu, một diện mạo mới của giáo dục vùng cao đang dần hình thành. Giữa núi rừng, Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu được đầu tư xây dựng khang trang, mang theo kỳ vọng về một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên trong năm học 2026-2027.

Được thành lập ngày 15/8/2026 trên cơ sở sắp xếp lại Trường Tiểu học Tình Húc và giải thể Trường PTDT Nội trú Bình Liêu, nhà trường được đầu tư xây dựng mới hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu vận động, bể bơi cùng các hạng mục phục vụ ăn, ở và sinh hoạt của học sinh trên diện tích 9,7ha, với tổng vốn đầu tư 39,5 tỷ đồng. Đây là một trong 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được thành phố Quảng Ninh triển khai tại các xã biên giới theo Kết luận tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị.

Không chỉ là một công trình trường học, những ngôi trường như vậy đang mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho học sinh vùng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, biên giới với các khu vực thuận lợi hơn.

Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu hân hoan trong ngày tựu trường, chuẩn bị đón năm học mới trong một ngôi trường mới khang trang, to đẹp.

Giữa vùng núi biên giới, ngôi trường mới khang trang ở Bình Liêu hôm nay cùng hàng nghìn điểm trường trên cả nước đón tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027. Với thầy và trò nơi đây, ngày khai trường càng ý nghĩa khi nhà trường được lựa chọn là điểm cầu chính của thành phố Quảng Ninh, kết nối với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông Nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai, trong chương trình khai giảng chung trên cả nước.

Cô Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu, cho biết: Những ngày này, thầy và trò nhà trường đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để đón năm học mới. Khuôn viên được chỉnh trang, phòng học sắp xếp ngăn nắp; hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng, đường truyền và máy phát điện dự phòng đã được kiểm tra, sẵn sàng phục vụ lễ khai giảng. Các không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống, chuyển đổi số, trưng bày mỹ thuật cũng được hoàn thiện để chào đón 661 học sinh.

Từ Bình Liêu, Cô Tô đến đảo Trần và các đô thị trung tâm, diện mạo giáo dục của thành phố Quảng Ninh đang có những chuyển động rõ nét. Nếu ở đô thị, những chuyến xe buýt điện góp phần tạo thêm thuận lợi cho học sinh đến trường, thì tại miền núi, biên giới, những ngôi trường nội trú mới đang mở rộng cơ hội học tập và sinh hoạt; ở những địa bàn còn khó khăn, giáo viên vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, còn ngoài đảo xa, người thầy vẫn bền bỉ đồng hành cùng từng học sinh.

Không chỉ bảo đảm “đủ thầy”, thành phố Quảng Ninh đang hướng tới xây dựng đội ngũ “thầy giỏi”, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong tháng 7 và 8, gần 30.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng, tập trung vào ứng dụng công nghệ số. Tại một số trường, AI đã được đưa vào những công việc cụ thể như hỗ trợ chấm, nhận xét bài làm, góp phần giảm tải cho giáo viên và từng bước cá nhân hóa việc đánh giá học sinh.

Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Sơn (phường Uông Bí) đóng dấu, phân loại sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới.

Cùng với đầu tư cho đội ngũ là sự chuyển động mạnh mẽ về cơ sở vật chất. Năm học này, toàn thành phố xây mới 8 trường, cải tạo 64 trường; 91,8% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa. Các cơ sở giáo dục tiếp tục được rà soát, hoàn thiện về điện, cây xanh, phòng học, khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy; đồng thời từng bước được trang bị điều hòa, điện mặt trời áp mái, hướng tới một môi trường học tập an toàn, thuận tiện hơn cho học sinh. Nhưng đầu tư cho giáo dục không chỉ được đo bằng những ngôi trường mới hay những con số về đội ngũ. Sự quan tâm ấy còn hiện diện trong từng chính sách rất cụ thể đối với học sinh. Hơn 288.000 bộ sách giáo khoa, tổng kinh phí trên 73 tỷ đồng, được chuẩn bị để học sinh mượn miễn phí, bảo đảm đầy đủ sách ngay từ đầu năm học. 50 xe buýt điện trên 7 tuyến cũng được đưa vào phục vụ, miễn phí cho gần 1.750 học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Từ một bộ sách trao tận tay đến một chuyến xe đưa học sinh đến trường, những chính sách thiết thực ấy đang biến sự quan tâm của thành phố thành những giá trị mà học sinh và mỗi gia đình có thể cảm nhận hằng ngày.

Và hôm nay, tiếng trống khai trường đã vang lên từ đảo xa, miền biên giới đến các đô thị... Năm học 2026-2027 mở đầu chặng đường mới của thành phố Quảng Ninh không chỉ bằng một khí thế mới, mà còn bằng những nền tảng đang được vun đắp từ lớp học, người thầy đến từng chính sách dành cho học sinh. Bởi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người, cho những thế hệ sẽ học tập, trưởng thành và tiếp tục dựng xây thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.