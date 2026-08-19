Theo dòng thời sự 19/8/2026: Từ 9.785 tỷ đồng đến sinh kế người dân

Quảng Ninh dự kiến bố trí 9.785 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030. Riêng năm 2026, 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được dành cho 32 địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 15/8, mới có 36,7% kế hoạch được phân bổ chi tiết, còn 1.519 tỷ đồng chưa xác định xong địa chỉ đầu tư.

Tập podcast phân tích những nút thắt trong chuẩn bị dự án, phân bổ vốn và phát triển sản xuất; đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển nguồn lực thành hạ tầng, việc làm và sinh kế bền vững cho người dân.