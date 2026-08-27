Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại điểm cầu Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị.

Năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, đồng thời thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền. Toàn ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện; mạng lưới cơ sở giáo dục được sắp xếp theo hướng tinh gọn; cơ hội tiếp cận giáo dục được mở rộng, chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì.

Đến nay, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; cả nước dự kiến giảm số cơ sở giáo dục từ 37.515 xuống còn 18.575, tương ứng 50,5%. Cùng với đó, ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, giáo dục vùng khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển giáo dục STEM và đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Năm học 2026-2027, toàn ngành xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, với yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, lấy sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực làm thước đo.

Phát biểu tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm học 2025-2026, Quảng Ninh triển khai đồng thời mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Tỉnh đã chủ động sắp xếp mạng lưới trường học, giảm 51% đầu mối cơ sở giáo dục công lập trực thuộc cấp xã, bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý mới. Toàn tỉnh hiện có 347 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, với 370.202 trẻ em, học sinh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu trực tuyến tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ kinh nghiệm của Quảng Ninh là xác định chính sách giáo dục hài hòa 3 mục tiêu: Tạo nền tảng, cơ hội học tập cho mọi người học; ưu tiên nguồn lực cho địa bàn, đối tượng còn khó khăn; đồng thời tạo động lực phát triển giáo dục chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Trên cơ sở đó, Quảng Ninh đã xây dựng hệ thống chính sách giáo dục đặc thù, tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm học. Nổi bật là các chính sách hỗ trợ sữa uống, sách giáo khoa miễn phí; hỗ trợ học phí, ăn trưa, ăn ở tập trung, đưa đón học sinh tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế…

Chuẩn bị cho năm học mới, Quảng Ninh tiếp tục rà soát, chuẩn bị đồng bộ đội ngũ, trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và an toàn trường học; đồng thời triển khai các giải pháp mới như: Miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh tại một số phường, đầu tư hệ thống điều hòa cho các phòng học, phòng ở nội trú và nghiên cứu lắp đặt điện mặt trời tại các cơ sở giáo dục. Tỉnh xác định chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, đúng vấn đề, đúng đối tượng; quá trình thực hiện phải rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đánh giá để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng, với yêu cầu xuyên suốt “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Do vậy, toàn ngành phải chuyển mạnh từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo và hiệu quả hoạt động của nhà trường làm thước đo.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại về đội ngũ, trường lớp, cơ sở vật chất, bảo đảm đủ giáo viên, phòng học, trang thiết bị; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, trường nội trú, hạ tầng số, phòng thí nghiệm và đào tạo nhân lực chiến lược, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới thực chất phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá; rà soát chương trình, sách giáo khoa theo hướng khắc phục bất cập, giảm tải cho học sinh; kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận thi cử, dạy thêm, học thêm biến tướng và giảm các loại hồ sơ, sổ sách không cần thiết cho giáo viên. Chú trọng giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ngoại ngữ, STEM, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thủ tướng cũng yêu cầu GD&ĐT phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học, đánh giá và cá thể hóa học tập gắn với bảo đảm an toàn dữ liệu, quyền riêng tư và liêm chính học thuật. Bộ GD&ĐT chủ trì triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học; cụ thể hóa mục tiêu phát triển giáo dục thành các chỉ số theo dõi, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và trách nhiệm. Các địa phương phải dành nguồn lực thích đáng cho giáo dục, chủ động cân đối ngân sách, bảo đảm biên chế, trường lớp, thiết bị dạy học và các điều kiện an toàn trường học; rà soát danh mục đầu tư công theo mức độ cấp thiết và tác động…

Cùng với đó, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng GD&ĐT, bảo đảm mọi người học được tiếp cận giáo dục công bằng, an toàn, chất lượng; phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.