Quảng Ninh sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Quảng Ninh sẽ chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, các trường học đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng, từ cơ sở vật chất, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học đến ổn định đội ngũ, xây dựng kế hoạch giáo dục. Tất cả nhằm tạo nền tảng thuận lợi để năm học mới bắt đầu với khí thế, tâm thế và quyết tâm mới.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hạ Long) kiểm đếm, dán mã quản lý trước khi phát sách giáo khoa cho học sinh.

Gấp rút hoàn tất những phần việc cuối

Những ngày cuối tháng 8, không khí chuẩn bị cho năm học mới tại các trường học của Quảng Ninh diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hạ Long), cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực kiểm đếm, đóng dấu, dán mã quản lý, sắp xếp sách giáo khoa theo từng khối lớp; đồng thời xây dựng kế hoạch cấp phát, quản lý, bảo quản, bảo đảm học sinh được mượn sách ngay sau khi tựu trường.

Tại các lớp học, giáo viên cũng tất bật trang trí, hoàn thiện khánh tiết, sắp xếp bàn ghế, bố trí góc học tập, tạo không gian thân thiện, phù hợp với từng lứa tuổi.

Cô giáo Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung chia sẻ: Nhà trường tổ chức tựu trường vào ngày 25/8 đối với học sinh khối 1 và ngày 3/9 đối với học sinh từ khối 2 đến khối 5. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn tất từng phần việc, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường.

Cùng với các trường công lập, nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng tích cực chỉnh trang, chuẩn bị cho năm học mới.

Như ở Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long (phường Cao Xanh), đã dành nguồn kinh phí khoảng 2 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Nhiều hạng mục được triển khai đồng bộ như thay mới bàn ghế, sơn sửa phòng học...

Riêng phòng học STEM được đầu tư mới với kinh phí hơn 500 triệu đồng. Không gian học tập này được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để học sinh tăng cường trải nghiệm, thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT tích cực tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông, thường xuyên. Nội dung bồi dưỡng tập trung theo yêu cầu của vị trí việc làm, đồng thời cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của chương trình giáo dục.

Ngành GD&ĐT và các địa phương cũng tích cực triển khai giải pháp điều động, thuyên chuyển để điều tiết, cân đối cơ cấu bộ môn tại nhiều cơ sở giáo dục và giải quyết thuyên chuyển nội bộ trong địa bàn, bảo đảm cân đối thừa thiếu cục bộ, chuẩn bị giáo viên cho năm học mới.

Công tác chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất tại các trường học cũng được quan tâm. Hệ thống điện, cây xanh, phòng học, khu vệ sinh, hệ thống cấp, thoát nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn được kiểm tra, khắc phục, nhằm tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ em, học sinh.

Theo đó, Quảng Ninh có 8 trường học được xây mới và 64 trường được cải tạo, cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng từ ngay đầu năm học 2026-2027.

Nhân viên dọn dẹp phòng STEM mới được trang bị tại Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long (phường Cao Xanh).

Kỳ vọng tạo ra những bước tiến mới

Năm học 2026-2027, Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm 292 cơ sở công lập và 54 cơ sở tư thục. Ngoài ra còn có 385 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Toàn ngành có 1.423 cán bộ quản lý, 1.855 nhân viên. 100% cán bộ quản lý có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên và gần 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên.

Trong năm học này, Quảng Ninh tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, góp phần bảo đảm điều kiện học tập và giảm bớt chi phí cho gia đình. Trong đó, hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được cấp miễn phí cho học sinh.

Đặc biệt, ngày 25/8, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Quảng Ninh tổ chức đưa đón học sinh bằng phương tiện giao thông công cộng tại khu vực đô thị.

Được biết, bước vào năm học mới, toàn ngành đặt mục tiêu sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu quả chủ đề năm học là “đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất” theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, phát triển học liệu số, trường học số, hồ sơ học tập số; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo đảm an toàn trường học và chăm sóc sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người học; đầu tư phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo…

Một năm học mới đang đến gần. Trường lớp đã được chuẩn bị chu đáo, thầy cô sẵn sàng với nhiệm vụ mới và học sinh háo hức trở lại trường. Sự chủ động của mỗi nhà trường, sự đầu tư về cơ sở vật chất đến tâm huyết của đội ngũ giáo viên, tất cả đang tạo nền tảng vững chắc cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng và những bước tiến mới trong sự nghiệp giáo dục.