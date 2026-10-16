“Chạy nước rút" về đích tăng trưởng

Bước vào kỷ nguyên mới, giai đoạn mới, đất nước ta phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, qua đó tạo đà cho năm 2027 và cả giai đoạn tiếp theo. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, trong quý IV - chặng “nước rút” về đích, rất cần sự đồng hành, chung sức, đồng lòng, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của các bộ, ban, ngành, địa phương trong hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Theo Cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý III của đất nước đạt 9,95%, tiệm cận 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6 tháng (8,49%). Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.

Một tín hiệu hết sức tích cực trong “bức tranh” tăng trưởng GRDP của các địa phương trong 9 tháng năm 2026, đó là có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 2 con số. Đặc biệt trong đó, thành phố Quảng Ninh đã bứt phá ngoạn mục vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng 12,54%. Có được kết quả đó là sự nỗ lực, quyết tâm ngay từ đầu năm 2026 với quý I tăng trưởng 9,81%, xếp vị trí thứ 6; quý II tăng trưởng 11,83%, đưa con số của 6 tháng lên 11,11%, xếp vị trí thứ 4; quý III tăng trưởng lên tới 15,04%, sau 9 tháng vươn lên dẫn đầu cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng của Quảng Ninh đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 108,70% dự toán Trung ương giao, 108,55% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng và bằng 80,33% kế hoạch thu cả năm, tăng 88,28% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 9 tháng đạt 66.562 tỷ đồng, bằng 118,02% dự toán Trung ương giao, 117,81% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 124,38% kịch bản thu 9 tháng và bằng 88,75% kế hoạch thu cả năm, tăng 115,14% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 13.765 tỷ đồng...

Quảng Ninh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó tập trung vào hoàn thiện hạ tầng giao thông, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển.

Điều đáng mừng là động lực tăng trưởng của Quảng Ninh nằm ở các trụ cột chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; đầu tư. Trong đó, 9 tháng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng 33,59%; trong khi tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 97.700 tỷ đồng, tăng 17,4%; Quảng Ninh đón trên 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu dịch vụ, du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng.

Quyết tâm hoàn thành tăng trưởng trên hai con số của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn “nước rút”, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa, động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn; từng ngành, từng địa phương quyết tâm tạo thêm động lực tăng trưởng, có giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn tại, vướng mắc, quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Phấn đấu cùng cả nước hoàn thành toàn diện mục tiêu tăng trưởng, Quảng Ninh đã phát động thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”. Trọng tâm của đợt thi đua là quyết tâm hoàn thành 100% công tác GPMB các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200 doanh nghiệp...

Quý IV là giai đoạn "nước rút", mang tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cả năm 2026. Chặng đường quyết định còn rất ngắn, vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, trong đó có thành phố Quảng Ninh không chỉ phải duy trì đà tăng trưởng hiện có, mà còn cần tăng tốc mạnh mẽ trong quý IV, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng từ sản xuất, đầu tư, triển khai dự án, du lịch đến tiêu dùng để quyết tâm về đích đúng hẹn.