Thiên Sơn Holdings - Đại lý phân phối xe nâng dầu Hangcha chính hãng

Xe nâng dầu là thiết bị thiết yếu trong các môi trường làm việc đòi hỏi cường độ vận hành cao và khả năng xử lý hàng hóa tải trọng lớn. Thông qua hệ thống phân phối của Thiên Sơn Holdings, các dòng xe nâng dầu Hangcha hiện đã có mặt tại nhiều nhà máy, trung tâm logistics và cơ sở sản xuất trên cả nước, trở thành giải pháp cơ giới hóa được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

Hệ thống phân phối xe nâng dầu Hangcha của Thiên Sơn Holdings trên thị trường Việt

Thiên Sơn Holdings là đơn vị chính thức phân phối các dòng xe nâng dầu Hangcha tại thị trường Việt Nam, giải quyết các nhu cầu xếp dỡ hàng hóa và vận tải vật liệu của nhiều ngành công nghiệp sản xuất lẫn logistics bến bãi. Sự hiện diện của đơn vị và dòng sản phẩm này giúp doanh nghiệp Việt có thêm phương án cơ giới hóa hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động bốc xếp ngoài trời cũng như tại các kho bãi có cường độ vận hành cao.

Để duy trì năng lực cung ứng đồng bộ, Thiên Sơn Holdings đã xây dựng mạng lưới vận hành gồm 8 chi nhánh trải dài khắp ba miền cùng tổng kho phụ tùng quy mô lớn tại Hà Nội. Hạ tầng bài bản này giúp việc điều phối, bàn giao thiết bị đến các bến cảng, nhà máy hay công trường diễn ra nhanh chóng. Thông qua năng lực cung ứng rộng khắp, mỗi năm hệ thống đã đưa các dòng xe nâng dầu đồng hành cùng hơn 1.500 doanh nghiệp trên toàn quốc trong các hoạt động vận hành thường nhật.

Thiên Sơn Holdings phân phối xe nâng dầu Hangcha, đáp ứng nhu cầu bốc xếp và vận chuyển vật liệu trên toàn quốc.

Các dòng xe nâng dầu Hangcha đang được phân phối bởi Thiên Sơn Holdings

Thiên Sơn Holdings hiện cung cấp đa dạng các dòng xe nâng dầu với dải tải trọng lớn từ 1,5 - 30 tấn, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với đặc thù hàng hóa, không gian làm việc và tần suất khai thác thực tế.

Phân khúc tải trọng nhẹ và trung: Bao gồm các mẫu xe nâng dầu 1.5 tấn, 2 tấn, 2.5 tấn, 3 tấn và 3.5 tấn. Nhóm thiết bị này là lựa chọn phổ biến để giải quyết bài toán luân chuyển hàng hóa tại các nhà xưởng, kho nông sản hay cơ sở chế biến có quy mô vừa và nhỏ.

Phân khúc tải trọng lớn: Gồm các phiên bản xe nâng dầu 4 tấn, 4.5 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 7 tấn và 8 tấn. Đây là nhóm thiết bị chuyên dụng cho các bãi vật liệu, nhà máy sản xuất thép hay cảng biển đòi hỏi năng lực xử lý những khối hàng nặng, cồng kềnh.

Phân khúc siêu trọng tải: Bao gồm các dòng xe nâng dầu hạng nặng có dải tải trọng từ 10 - 30 tấn. Những thiết bị này là giải pháp dành riêng cho các khu công nghiệp nặng, cảng biển quốc tế, tổng kho logistics quy mô lớn hoặc các ngành nghề đặc thù chuyên khai thác, dịch chuyển container, cấu kiện bê tông và các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng.

Năng lực cạnh tranh và ưu thế của Thiên Sơn Holdings trên thị trường

Giữa thị trường thiết bị nâng hạ cạnh tranh gay gắt, Thiên Sơn Holdings vẫn giữ vững vị thế là đối tác phân phối xe nâng dầu đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp nhờ khả năng giải quyết tốt bài toán về chi phí và chất lượng vận hành.

Thiết bị chính hãng, mới 100%: Toàn bộ xe nâng dầu Hangcha do đơn vị cung cấp đều là sản phẩm mới 100%, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ minh bạch từ nhà sản xuất.

Tối ưu hóa ngân sách đầu tư: Nhờ lợi thế nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy sản xuất, đơn vị mang lại giá thành tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm ban đầu.

Mạng lưới phục vụ rộng khắp: Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ thông qua hệ thống 8 chi nhánh toàn quốc và tổng kho phụ tùng lớn tại Hà Nội.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Đội ngũ chuyên viên và kỹ thuật viên luôn sẵn sàng tư vấn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để đảm bảo tiến độ công việc không bị gián đoạn.

Chính sách bảo hành chính hãng dài hạn: Sản phẩm được áp dụng thời gian bảo hành lên tới 2 năm hoặc 2.000 giờ vận hành theo đúng tiêu chuẩn khắt khe từ nhà sản xuất.

Dịch vụ bảo dưỡng chuyên sâu: Cung cấp các gói chăm sóc kỹ thuật đồng bộ nhằm duy trì độ bền bỉ và hiệu suất tối ưu cho thiết bị trong suốt vòng đời sử dụng.

Thời gian bàn giao nhanh chóng: Nhờ lượng tồn kho sẵn có cùng thủ tục đơn giản, đơn vị có thể vận chuyển thiết bị đến tay khách hàng trên toàn quốc chỉ trong vòng 1 - 3 ngày.

Thiên Sơn Holdings tạo lợi thế cạnh tranh nhờ cung ứng xe nâng dầu chính hãng, giá tối ưu và dịch vụ hỗ trợ toàn diện.

Việc đầu tư hệ thống xe nâng dầu chất lượng đóng vai trò quyết định đến năng lực bốc xếp và tốc độ giải phóng hàng hóa của doanh nghiệp. Với các sản phẩm xe nâng dầu Hangcha chính hãng cùng hệ thống dịch vụ hậu mãi toàn diện, Thiên Sơn Holdings tiếp tục củng cố uy tín của một nhà cung cấp hàng đầu, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu vận hành của các ngành công nghiệp hiện đại tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm xe nâng dầu và nhận tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu, các doanh nghiệp có thể liên hệ với Thiên Sơn Holdings thông qua các kênh:

Hotline: 0979654498

Email: thiensonholdings.bussiness@gmail.com

Địa chỉ: Km3 QL3, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Hà Nội

Website: https://www.thiensonholdings.com/