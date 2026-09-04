Cầm 30 triệu chọn Z Flip 8 hay S25 Ultra: Một bên thời trang, một bên “toàn năng”

Samsung Galaxy Z Flip 8 và Samsung Galaxy S25 Ultra là hai lựa chọn nổi bật trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng. Một bên gây ấn tượng nhờ thiết kế gập thời trang, bên còn lại hướng đến trải nghiệm toàn diện và thực dụng hơn. Vậy mẫu máy nào đáng cân nhắc hơn cho từng mục đích sử dụng?

So sánh Z Flip 8 và S25 Ultra: Hai flagship khác nhau ở đâu?

Cùng nằm trong nhóm smartphone cao cấp của Samsung, Galaxy Z Flip 8 và S25 Ultra lại đại diện cho hai triết lý khá đối lập. Một mẫu hướng đến sự linh hoạt nhờ cơ chế gập, còn mẫu kia ưu tiên sức mạnh phần cứng và khả năng sử dụng thực tế.

Thiết kế: Z Flip 8 thời trang, S25 Ultra cao cấp và thực dụng

Samsung Galaxy Z Flip 8 tạo khác biệt ngay từ kiểu dáng gập, kết hợp khung Armor Aluminum, kính Gorilla Glass Victus 2 ở phần mặt trước và bản lề Armor FlexHinge. Máy chỉ nặng 180g, dày 6,1mm khi mở và có chiều cao 85,7mm khi gập. Nhờ vậy, Z Flip 8 dễ nằm gọn trong túi nhỏ, cầm lâu ít gây nặng tay.

Galaxy Z Flip 8 gây ấn tượng với ngoại hình gập trẻ trung.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 Ultra đi theo hướng bền bỉ hơn với khung titanium, mặt trước dùng Gorilla Armor 2 và mặt lưng Gorilla Glass Victus 2. Kích thước 162,8 x 77,6 x 8,2mm cùng trọng lượng 218g khiến máy đầm tay và cứng cáp hơn. S25 Ultra cũng tích hợp S Pen ngay trong thân máy.

Màn hình: Z Flip 8 linh hoạt hai màn hình, S25 Ultra vượt trội về hiển thị

Lợi thế của Samsung Galaxy Z Flip 8 nằm ở cách bạn có thể chuyển đổi giữa hai không gian hiển thị. Tấm nền Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch kết hợp độ phân giải FHD+ đáp ứng tốt nhu cầu lướt web hay xem video. Trong khi đó, màn hình phụ Super AMOLED 4,1 inch hỗ trợ xem nhanh thông tin và thao tác mà không cần mở máy.

Samsung Galaxy S25 Ultra cũng sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch và tần số quét 120Hz nhưng nâng độ phân giải lên Quad HD+ 3120 x 1440 pixel. Dù không linh hoạt như màn hình gập, S25 Ultra có không gian hiển thị liền mạch và độ sắc nét cao, phù hợp hơn khi chỉnh sửa ảnh hoặc xem nội dung độ phân giải cao.

Hiệu năng: S25 Ultra vẫn là lựa chọn “toàn năng” hơn

Samsung Galaxy Z Flip 8 sử dụng Exynos 2600 với CPU 10 nhân, xung nhịp tối đa 3,8GHz và RAM 12GB. Theo bài kiểm tra của 91mobiles, Galaxy Z Flip 8 đạt khoảng 2,32 triệu điểm AnTuTu. Cấu hình này xử lý tốt đa nhiệm và nhiều tựa game phổ biến, nhưng thân máy gập mỏng có thể hạn chế hiệu suất khi chơi game nặng lâu.

S25 Ultra mạnh hơn khi xử lý tác vụ nặng.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite for Galaxy, RAM 12GB và đạt trung bình khoảng 3,13 triệu điểm AnTuTu 11 theo NanoReview. Sức mạnh này phát huy rõ hơn khi xử lý các tác vụ nặng như chuyển đổi nhiều ứng dụng, xử lý video hoặc chơi game đồ họa cao trong thời gian dài.

Cầm 30 triệu nên chọn Z Flip 8 hay S25 Ultra?

Những tiêu chí sau giúp việc lựa chọn giữa hai mẫu máy trở nên rõ ràng hơn. Tùy vào ưu tiên về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng, lựa chọn giữa Z Flip 8 và S25 Ultra sẽ có sự khác biệt.

Nên chọn Samsung Galaxy Z Flip 8 nếu: Bạn sẵn sàng chi khoảng 29,49 triệu đồng để đổi lấy thiết kế gập nhỏ gọn, thời trang và trải nghiệm khác biệt. Mẫu máy này phù hợp với người thường xuyên selfie, quay vlog hoặc muốn tận dụng màn hình phụ cho các thao tác nhanh.

Nên chọn Samsung Galaxy S25 Ultra nếu: Với mức giá khoảng 25 đến 26,49 triệu đồng khi áp dụng ưu đãi giảm giá hoặc thu cũ đổi mới, thấp hơn Z Flip 8 khoảng 3 đến 4 triệu đồng, đây là lựa chọn hợp lý hơn nếu bạn ưu tiên hiệu năng mạnh, camera đa dụng, khả năng zoom xa và S Pen.

Mua Galaxy Z Flip 8 và S25 Ultra ở đâu uy tín?

Khi mua smartphone trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng, bạn nên ưu tiên hệ thống bán lẻ có nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch. Khi lựa chọn Galaxy S25 Ultra hoặc Galaxy Z Flip 8, người dùng cũng nên cân nhắc phiên bản bộ nhớ, mức giá tại thời điểm mua và nhu cầu sử dụng thực tế.

Người mua có thể tham khảo Galaxy Z Flip 8 và Galaxy S25 Ultra tại CellphoneS cùng các chính sách ưu đãi đang được triển khai. Bên cạnh chính sách bảo hành, hệ thống còn có hỗ trợ như trả góp, thu cũ đổi mới và ưu đãi dành cho thành viên Smember hoặc S-Students tùy từng thời điểm.