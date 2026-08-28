Asus Vivobook: Trải nghiệm laptop mỏng nhẹ, linh hoạt, hiện đại

Asus Vivobook là dòng laptop đa năng với hiệu năng ổn định, màn hình sắc nét và thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Dòng máy cân bằng giữa hiệu suất và tính cơ động, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Nhiều tùy chọn cấu hình cùng các công nghệ tiện ích giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.

Hiệu năng linh hoạt của Asus Vivobook cho nhiều nhu cầu sử dụng

Dòng Vivobook của Asus có nhiều tùy chọn cấu hình, đáp ứng từ các tác vụ cơ bản đến những công việc chuyên sâu. Điểm khác biệt nổi bật nằm ở vi xử lý và card đồ họa, hai thành phần ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của từng phiên bản.

Đa dạng vi xử lý Intel, AMD và Snapdragon

ASUS Vivobook mang đến nhiều lựa chọn vi xử lý Intel Core i3, Core i5 và Core i7, trải rộng từ những cấu hình phổ thông đến các phiên bản có hiệu năng cao hơn. Mỗi dòng chip sở hữu khả năng xử lý riêng biệt, giúp người dùng dễ dàng cân đối cấu hình phù hợp với cường độ sử dụng và ngân sách cá nhân.

Asus Vivobook có cấu hình đa dạng, hiệu năng ấn tượng.

Bên cạnh cách đặt tên quen thuộc, một số mẫu Vivobook còn được trang bị các nền tảng mới như Core 3, Core 5, Core Ultra hay Snapdragon X X1 26 100. Sự thay đổi trong cách đặt tên này phản ánh thế hệ vi xử lý mới, đồng thời mở rộng dải cấu hình nhằm phục vụ đa dạng phân khúc người dùng.

Với AMD Ryzen, Asus Vivobook cũng có các tùy chọn như Ryzen 3, Ryzen 5 và Ryzen 7, tạo thêm lựa chọn về hiệu năng trong từng phân khúc. Các bộ xử lý này có thể kết hợp cùng nhiều mức RAM, SSD và đồ họa khác nhau, từ đó hình thành những phiên bản phù hợp cho học tập hoặc sáng tạo nội dung.

Đồ họa tích hợp và GPU rời đáp ứng từng nhu cầu

Asus Vivobook có nhiều phiên bản sử dụng đồ họa tích hợp Intel UHD, Intel Graphics, Intel Iris Xe hoặc AMD Radeon, đáp ứng tốt các tác vụ hình ảnh phổ biến. Những GPU này phù hợp cho học tập, làm việc văn phòng, xem phim, chỉnh sửa ảnh cơ bản và giải trí với các tựa game nhẹ.

Ở một số cấu hình cao hơn, Asus Vivobook được trang bị card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX, mang đến năng lực xử lý hình ảnh mạnh mẽ hơn. GPU rời đặc biệt hữu ích khi dựng video, thiết kế đồ họa, render 3D hoặc chơi game với yêu cầu đồ họa cao.

Thiết kế mỏng nhẹ tạo nên trải nghiệm hiện đại trên Asus Vivobook

Vivobook gây ấn tượng với diện mạo thanh lịch, đề cao sự tinh gọn nhưng vẫn giữ nét hiện đại, trẻ trung. Từng chi tiết được hoàn thiện theo hướng tiện dụng, kết hợp tính cơ động cao để mang đến trải nghiệm thoải mái.

Kiểu dáng gọn nhẹ kết hợp độ bền cao

Asus Vivobook thế hệ mới ghi điểm với trọng lượng chỉ từ 1,3 kg và độ mỏng khoảng 1,39 cm, tạo nên kiểu dáng thanh thoát và thuận tiện khi mang theo. Kích thước gọn nhẹ giúp thiết bị dễ dàng đồng hành trong những ngày học tập, làm việc hoặc di chuyển giữa nhiều không gian khác nhau.

Dáng máy Vivobook mỏng, thuận tiện mang theo mỗi ngày.

Một số phiên bản Vivobook còn đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H, cho thấy khả năng vận hành bền bỉ trong nhiều môi trường sử dụng. Nhờ đó, thiết bị mang lại sự an tâm hơn khi thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ở nhiều không gian khác nhau.

Bàn phím ErgoSense và màn hình nâng cao trải nghiệm

Trải nghiệm nhập liệu trên Asus Vivobook được nâng tầm nhờ bàn phím ErgoSense với hành trình phím sâu, hỗ trợ soạn thảo văn bản mà không gây mỏi tay. Thiết kế bề mặt phím lõm nhẹ ôm sát đầu ngón tay kết hợp với khoảng cách phím hợp lý mang lại cảm giác gõ chuẩn xác, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc mỗi ngày.

Không gian hiển thị của máy gây ấn tượng mạnh với các tùy chọn tấm nền OLED rực rỡ, tái hiện dải màu sắc chân thực cùng độ tương phản sâu vượt trội. Tần số quét cao kết hợp với viền mỏng NanoEdge giúp mở rộng không gian hiển thị, mang đến những khung hình giải trí và tác vụ đồ họa sống động, mượt mà hơn.

Asus Vivobook – Phong cách hiện đại, hiệu năng linh hoạt.

Vivobook nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung. Để lựa chọn phiên bản phù hợp, có thể tham khảo các mẫu Asus Vivobook tại CellphoneS với nhiều cấu hình, mức giá và chính sách ưu đãi hấp dẫn.