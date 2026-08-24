Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Giáo dục Desmond Lee

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, ngày 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Chủ tịch Đảng Desmond Lee đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Đảng ta tới Ban lãnh đạo Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao vai trò lãnh đạo xuyên suốt, hiệu quả của Đảng Hành động Nhân dân Singapore trong quá trình xây dựng đất nước, đưa Singapore trở thành quốc gia phát triển, có nền kinh tế năng động, năng lực quản trị hiệu quả và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển không ngừng của quan hệ Việt Nam-Singapore, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân gắn bó. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng phát triển quan hệ hai nước.

Đánh giá cao việc hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị quốc gia, hoạch định chính sách và phát triển nguồn nhân lực, đồng chí cảm ơn Singapore đã tích cực đồng hành, hỗ trợ đào tạo cán bộ trung, cao cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua; bày tỏ mong muốn đưa quan hệ giữa hai Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, thông qua việc phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác, nhất là cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng; đẩy mạnh hợp tác thông qua thúc đẩy trao đổi, giao lưu, xây dựng mối quan hệ thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, nhất là các lãnh đạo trẻ tiềm năng; tăng cường trao đổi, chia sẻ tầm nhìn trong phát triển đất nước; duy trì hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore Desmond Lee. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore Desmond Lee bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển và vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam; khẳng định Đảng Hành động Nhân dân Singapore coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhất trí với các đề xuất của đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Desmond Lee khẳng định Đảng Hành động Nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, duy trì trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có nâng cao năng lực quản trị, đào tạo cán bộ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị đất nước.

Hai bên chia sẻ về mục tiêu, tầm nhìn, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của hai Đảng; đánh giá cao việc triển khai sớm cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, thể hiện cam kết mạnh mẽ và ưu tiên cao mà hai Đảng dành cho quan hệ song phương, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Singapore.

Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược, từng bước đưa cơ chế này trở thành kênh trao đổi thường xuyên, thực chất giữa lãnh đạo hai Đảng; phối hợp ứng phó với những biến động nhanh chóng của tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên tin tưởng việc triển khai Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất sẽ tạo dấu mốc mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, phát huy vai trò định hướng của quan hệ kênh Đảng, qua đó tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

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