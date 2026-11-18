Thường trực Thành ủy cho ý kiến về chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố

Ngày 18/11, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy HĐND thành phố báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Trong đó, một số nội dung quan trọng dự kiến trình tại Kỳ họp, bao gồm: Kế hoạch tài chính 5 năm 2026 – 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 vốn ngân sách thành phố; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp xã; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2027; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, đề nghị Đảng ủy HĐND và Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp. Bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Đối với kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách và đầu tư công trung hạn, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu việc phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên ngân sách cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, các công trình bảo vệ môi trường, nhất là hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Đồng thời, phải bảo đảm nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đã ban hành và các chính sách mới.

Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp xã, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, cần chủ động dự báo, xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động nguồn thu ngân sách, bảo đảm điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm tuần tới và một số nội dung quan trọng khác.