Chuyển biến tích cực từ “Tháng nghe dân nói”

Mô hình "Tháng nghe dân nói" tại Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân. Không chỉ là diễn đàn cởi mở để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, mô hình còn là kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền kịp thời nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ngày 30/10, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Thực tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại thôn Vĩnh Trung và thôn Cửa Đài. Trong không khí dân chủ, cởi mở, hội nghị đã tiếp thu 13 ý kiến, kiến nghị từ nhân dân, tập trung phản ánh các vấn đề thiết thực: Công tác môi trường, hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và giao mặt đất, mặt nước trên địa bàn.

Đại diện MTTQ xã Vĩnh Thực trực tiếp làm việc với các thôn để mở rộng kênh thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.

Xác định đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, ngay sau diễn đàn, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ cùng các ban, ngành của xã đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra thực tế và chỉ đạo tháo gỡ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, nhiều kiến nghị đã được giải quyết nhanh chóng.

Theo ông Phạm Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Thực, địa phương đã tổ chức xong 2 diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại 5 thôn trên địa bàn, ghi nhận tổng số 31 ý kiến, kiến nghị. Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, MTTQ xã không chỉ làm tốt công tác tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, mà còn kiên trì theo dõi sát sao đến cùng kết quả xử lý.

Sau 3 tháng triển khai diễn đàn “Tháng nghe dân nói”, toàn thành phố đã tiếp nhận 700 ý kiến của nhân dân. Các nội dung tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng dân sinh, giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị, môi trường; thủ tục đất đai, các khoản thuế, phí, quỹ; cùng vấn đề an sinh xã hội và chất lượng dịch vụ công.

Đáng ghi nhận, nhiều địa phương như: Bình Khê, Mạo Khê, Hoàng Quế, Phong Cốc, Đông Ngũ, Đầm Hà, Quảng Hà, Đường Hoa…, tỷ lệ giải quyết kiến nghị đạt 100%. Kết quả này khẳng định hiệu quả thiết thực của “Tháng nghe dân nói”, không chỉ dừng lại ở số lượng ý kiến tiếp nhận mà quan trọng hơn là tinh thần trách nhiệm trong truyền tải, theo dõi, đôn đốc và giải quyết dứt điểm các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Người dân đóng góp ý kiến tại Diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân – Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức.

Đặc biệt, hoạt động này không chỉ dừng lại ở cấp cơ sở mà được triển khai đồng bộ từ cấp xã, phường đến cấp thành phố. Điển hình như Diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân – Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” do Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức vào ngày 9/11 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của gần 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn.

Tại diễn đàn, đã có thêm 16 ý kiến trực tiếp của nhân dân các địa phương được ghi nhận. Đáng chú ý, người dân đã đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống.

Qua mô hình “Lắng nghe dân nói”, Quảng Ninh một lần nữa khẳng định phương châm trọng dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Cách làm sáng tạo, quyết liệt từ cơ sở đến cấp thành phố không chỉ dừng lại ở những lời cam kết, mà được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực, giải quyết dứt điểm từng vướng mắc cụ thể, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.